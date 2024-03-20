20 Mar 2024 - 16:24- Gündem G:

Son dakika! Yunanistan'ın F-16 uçağı Ege'ye düştü

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Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında Ege Denizi’ne düştü.

20 Mar 2024 - 16:24 - Gündem

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