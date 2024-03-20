Son dakika! Yunanistan'ın F-16 uçağı Ege'ye düştü

Yunan Hava Kuvvetleri'nden son dakika F-16 açıklaması geldi. Düşen F-16 uçağının ardından Selanik'ten destek ekibinin yola çıktığını ve pilotun yaralı olarak kurtarıldığını bildiren resmi kaynaklar, düşüşün nedeni hakkında henüz açıklama yapmadı.

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Kaynak: MYNET