Antalya'da korkunç olay! Evde yangın çıktı, 2 aylık bebek öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti.
Kızılarık Mahallesi 2799 Sokak'taki bir apartman dairesinde ailesiyle ikamet eden üniversite öğrencisi anne Ş.Ç, 2 aylık bebeğini uyuttuktan sonra sınava girmek için babasıyla dışarı çıktı.
Bu sırada evde ilk belirlemelere göre elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Evde bulunan anneanne ve dayı, yatak odasında bulunan bebeği dışarıya çıkartmaya çalıştı ancak alevlerden içeriye giremedi.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Sağlık ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Eve dönen anne, bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Yakınları ve komşularının sakinleştirmeye çalıştığı anneye, sağlık ekibi müdahalede bulundu.
Bebeğin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.