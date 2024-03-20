Özgür Özel’in Gazipaşa’da betonlaşma övgüsü CHP’de istifalara neden oldu

GAZİPAŞA kıyıları, Antalya’nın doğu kesiminde betonlaşmadan olabildiğince korunmuş doğal alanları barındırıyor. Selinus, Kâhyalar ve Koru sahilleri son yıllarda hem imar rantının hem de 5 yıldızlı otel yatırımcılarının hedefinde. Korunan alan niteliğindeki Selinus sahilinin kitle turizmine açılmak istenmesi ilçe halkının önemli bir kısmının tepkisini çekiyordu. Kitle turizminin betonlaşma getirerek sahili şirketlerin insafına bırakacağını savunan ilçe halkı, büyük oteller yerine eko-turizmin özendirilmesi fikrini savunuyor.

CHP’Lİ BAŞKAN KIYILARI OTELLERE AÇMAK İÇİN TARAF OLDU

Ancak 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Gazipaşa Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Yılmaz, göreve geldiği günden bu yana sahilin otel yatırımcılarına açılması için taraf oldu. Selinus sahilindeki ilk 5 yıldızlı otel projesi, bölgede yıllardır arazi toplayan turizmci Adil Üstündağ’ın projesiydi. AKP’nin amblemindeki ampulün fikir babası olduğunu savunan Adil Üstündağ’ın Selinus sahilinde 50 bin dekardan fazla arazi üzerinde yapmak istediği 2508 yatak kapasiteli otel projesi için ÇED süreci başlatılırken 6 Şubat depreminin yaşandığı günlerde ilçede halkın katılımı toplantısı düzenlenmesi tepkiyle karşılanmıştı.

İLÇE HALKI EKSİKLERİ ORTAYA ÇIKARDI, ÇED SÜRECİ DURDURULDU

Gazipaşa Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Ali Yılmaz, sahili betonlaştıracak devasa otel projelerine karşı çıkan ilçedeki birçok vatandaşı hedef alan açıklamalar yaparak Adil Üstündağ’ın halkla ilişkiler personeli gibi davranması eleştirilere neden olmuştu. Selinus sahilinde günübirlik alan olarak ayrılan bölgenin bile otel projesine dâhil edilirken projeyle ilgili hazırlanan ÇED raporunda eksiklikler platform gönüllülerinin çabalarıyla ortaya çıkınca ÇED süreci geçtiğimiz Ocak ayında durduruldu.

ÖZGÜR ÖZEL SAHİLİ BETONLAŞTIRACAK PROJELER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel öndeki gün Gazipaşa’da bir mitinge katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin adayı Muhittin Böcek ve İl Başkanı Nail Kamacı’nın da katıldığı mitingde konuşan Özel, ilçe sahilinin betonlaştıracak projeler için altlık olacak imar düzenlemeleri yapan Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a teşekkür etti.

ÖZEL: 'GAZİPAŞA'NIN BU ÇALIŞMALAR SAYESİNDE YÜZÜ GÜLECEK'

Gazipaşa’da turizm ruhsatlı hiçbir otel bulunmadığını dile getiren CHP lideri Özel, “Bu kadar güzel bir yer olmasına rağmen. Manavgat’ta dünyanın en çok otelinin olduğu ilçeye sahip olmakla övünürken, burada bu 18 uygulamasından sonra artık otel yatırımları gelecek. Yerli turist gelecek, yabancı turist gelecek ve Gazipaşa’nın bu çalışmalar sayesinde yüzü gülecek. Bu güzel çalışma için de belediye başkanımıza teşekkür ederken, tüm yatırımcıların dikkatini de Gazipaşa’ya çekmek istiyorum” dedi.

ÖZEL'İN BETONLAŞMAYA ÖVGÜSÜ PARTİDEN İSTİFALARA NEDEN OLDU

CHP lideri Özgür Özel’in bu konuşması ilçede imar rantı ve sahilin betonlaşmasına karşı yıllardır direnen partinin önde gelen isimlerinin istifasına yol açtı.

Yıllardır CHP’de siyaset yapan ve 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Gazipaşa Belediye Başkanı aday adayları arasında yer alan Dr. Ali Kızılateş, Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmasındaki ifadeleri sert dille eleştirerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

'CHP YÖNETİCİLERİ BİR DAHA AKBELEN, KAZDAĞLARI, İLİÇ DEMESİN'

Kızılateş’in açıklaması şöyle: “Hadi yerellerdeki küçük hesaplar, kasaba politikacısı zihniyet anlaşılabilir de; Gazipaşa’da dönen ranta, vahşi turizm anlayışına ve sahillerin betonlaştırılmasına genel başkan düzeyinde destek verilmesi ve bu yağma ve talanın gelişme-kalkınma olarak gösterilmesi anlaşılır ve kabul edilebilir gibi değildir. Bu zihniyet mi toprağımıza, denizimize, tarım alanlarımıza, köylümüze, çiftçimize, doğal güzelliklerimize, tarihi ve kültürel değerlerimize, Kuvayı milliyeye sahip çıkacak? Bu zihniyet mi anti-emperyalist politika izleyecek? CHP yöneticileri ve milletvekilleri sakın bir daha yok Akbelen, yok Kaz Dağları-İliç-Phaselis-Ulualan, yok çevre, yok rant-talan filan demesin. Keşke Sayın Özel vahşi turizmin ilçelerine kazandırdıkları ve Manavgatlıların ne kadar memnun oldukları konusunda yanı başındaki CHP’nin Manavgatlı milletvekilleri Aliye Coşar ve Mustafa Erdem’den azıcık bilgi alsaydı.

‘ÖZGÜR ÖZEL'İN MÜCADELEYE SAYGISIZLIĞINI KINIYORUM'

Özgür Özel’in, Gazipaşa’da kıyıların ve plajların halka ait olması uğruna 4 yıldır verilen olağanüstü mücadeleye saygısızlığını kınıyorum. Sayın Özgür Özel’in kıyılarımızı betona boğacak sermaye yanlısı-rantçı anlayışa destek veren bu açıklamalarını reddediyor ve bugünden itibaren (Y)üCHP üyeliğinden istifa ediyorum. Atatürk’ün CHP’sine; yani kurucu değerlere ve cumhuriyet devrimlerine bağlılığım ise ölene dek devam edecektir.”

‘GÜLE OYNAYA KIYILARIMIZI PEŞKEŞ ÇEKENLER'

İstifa açıklamasında, “Gazipaşa sahilleri sarı öküzdür” benzetmesine de yer veren Kızılateş, “Güle oynaya doğal güzelliklerimizi ve kıyılarımızı ranta peşkeş çekenler; yarın yine rant uğruna köylerimizin, ormanlarımızın, yaylalarımızın da elden kolayca çıkarılmasına hazırlıklı olmalıdırlar. O nedenle hangi siyasi parti ve görüşten olurlarsa olsunlar Gazipaşa’nın duyarlı insanlarını sarı öküzü vermemeye davet ediyorum” dedi.

CHP’NİN BÜYÜKŞEHİR MECLİS ÜYESİ BİLGİÇ DE İSTİFA ETTİ

Dr. Ali Kızılateş’in ardından CHP’nin Gazipaşa ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mimar Esin Bilgiç de partisinden istifa ettiğini duyurdu. Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmasını eleştiren Bilgiç, “siyaset kamu yararı için yapılmalı” görüşünü savundu. Daha önce partinin genel merkez yöneticilerine de konuyla ilgili sorunları aktardığı ancak bir sonuç alamadığını söyleyen Bilgiç, Özgür Özel’in Gazipaşa mitinginde yaptığı konuşmanın bardağı taşıran son damla olduğunu belirterek istifasıyla ilgili açıklamasında şunları dile getirdi:

'DİPLOMALARIMIZI MOR BİNLİKLER İÇİN KULLANMADIK'

“Değerli halkımızın bilgisine: Seslenişteki gibi; isteseydik, diplomalarımızı, mor binlikler getiren birer senet gibi kullanırdık. Mimardık, mühendistik, doktorduk, avukattık… Kullanmadık… Tarım alanları korunsun dedik, binlerce dönüm tarım alanı ‘plan revizyonu’ adı altında imara açılmasın dedik. Meralar korunsun dedik, vasıfları değiştirilirken. Belediyemize ait müstakil parseller satılmasın dedik. Adı Atatürk olan ilçenin en büyük parkında, en değerli köşe, önce kamu hizmet alanına sonra da ticari alana çevrilmesin dedik. Belediyenin taşınmazları üzerindeki tüm hacizler, dün ilçemizde Sayın Özgür Özel’in konuşmasında da değerinden bahsettiği, deniz kenarındaki, belediyemize ait en değerli yere toplanmasın, olası bir sıkıntıda (!) ilk burası elden çıkmasın, dedik. Buna mecliste de olumlu oy kullanmadık. Meclis kayıtlarında el kaldırmadığım görüldüğü halde, tutanaklara oybirliği ile geçirdiler.

'BELEDİYEYE, İL ÖRGÜTÜNE DİLEKÇELER VERDİM, DÜZELTİLMEDİ'

Belediyeye, ilçe örgütüne ve il başkanlığına bu çok değerli belediye arazisini beklediğini düşündüğüm tehlikeleri de anlatan, oyumun düzeltilmesini isteyen dilekçeler verdim, oylama sonucu düzeltilmedi. Yine deniz kenarındaki hazine arazisi olan Fidanlık arazimiz, inşaat oranı yanıltılarak, parsel parsel yapılıp tahsise çıkarken tepki gösterdik. İlçenin imar planında, 3 ve 4 katlı yerlerine 10 kata kadar yapılaşma çok yanlış, ilçe bitiyor dedik, dilekçe verdik, reddettiler. Kıyılarımızda yanlış bir planlama yürütülüyor dedik. Bu kıyılar korunan alan dedik. Halkın günübirlik alanlarına dev kütleli oteller el koyuyor dedik. Bu planlama ilçenin yarı tropikal iklimine zarar verecek, parçalı yapılanma yok, deniz havası tarım alanlarına, halk da kıyılara ulaşamayacak dedik. İnsan dışındaki birçok canlının yaşam alanları yok olacak dedik. Sağlıklı gıda gelecek günlerde en önemli sorun olacakken bu dev kütleler tarım alanlarını yok edecek dedik. Bu küçücük üç sahil bunca sıra sıra dev kütleyi kaldıramaz dedik. Bu dönemde askıya çıkan bu planlamaya itiraz edilmeliydi, süresinde dava açılmalıydı dedik.

'YIKIMA SAHİP ÇIKILMASI CHP'NİN NASIL SAVRULDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Gazipaşa’da kültürüne, doğal verilerine dayalı, tarımla iç içe bir turizm olmalı, turizm gelirini halk kazanmalı dedik. Bunları yalnız söylemedik. Bunları meslek odalarımızla, baroyla, çevre dernekleriyle birlikte söyledik. Basın açıklamalarıyla, değerli basınımız aracılığıyla, ulusal basında çıkan haberlerle ses verdik. Duyarlı tüm yürekler de sesimize ses oldular. Gazipaşa Belediyesinin olumlu görüş bildirdiği ilk dev otelin ÇED sürecini bir avuç arkadaş, eksikleri ve yanlışları nedeniyle Ankara’da durdurduk. İlgili bakanlık bile bu sesi duymak zorunda kaldı ama maalesef özümden bağlı bulunduğum partimin bugünkü seçilmişleri bu sesi, ilçeden yükselen bu çığlığı duymadı. Duymamakta direndi. 4,5 yıldan bu yana anlatmaya çalıştığımız bilimsel ve teknik doğrulara karşın, dün genel başkan düzeyinde, ilçemizde, tüm bu yıkıma sahip çıkılması Cumhuriyet Halk Partisinin çevre konularında nasıl savrulduğunu gösteriyor.

'TROPİKAL ÜRETİM ALANINA İMAR, TROPİK PARKA ALKIŞ'

Manavgat’ta ‘Ulualan’ı ölüalan yaptırmayacağız’ diyeceksiniz, tamam bu çok güzel ama Gazipaşa’da halkın günübirlik alanlarına bile el konmasını alkışlatacaksınız. İlçemizde dün, Genel Başkan düzeyinde, Gazipaşa’nın hala bozulmadan doğallığını koruyabilen, kıyılarını ve ilçeyi bekleyen tehlikelere karşın, gelecek olan beton turizmini destekleyici, bu planlamaya yatırımcıları davet edici talihsiz bir konuşma yapılmıştır. Açılışı yapılan tropikal park: İlçemizin yarı tropikal bir iklimi var. Bu nedenle Anadolu coğrafyasındaki yeri ve tarım alanları çok özel. Geçen yaz döneminde ilçenin binlerce dönüm tarım alanı, halkı yerlerinin tarım alanı olarak kalmasını istemesine rağmen, teknik verilerde böyle bir plan değişikliğine gerek olmamasına rağmen, imara açıldı. Yani tropikal bitki de yetiştirilebilen binlerce dönüm tarım alanını imara açacaksınız, sonra da o alanların karşısında bir parka birkaç tropikal fidan dikeceksiniz. Halkımızın karşısında, tüm süreci alkışlata alkışlata açılış yapacaksınız.

'SİYASET KAMU YARARI İÇİN YAPILMALI'

Siyaset kamu yararı için yapılmalı. Ben hep bu bakış açısında oldum, bundan sonra da böyle olacak. Çalışmalarımı ve bakış açımı bugüne kadar, bilimsel ve teknik doğrular belirledi, bundan sonra da bunlar belirleyecek. Atamız da çok sevdiği askerlik görevinden istifa etmek durumunda kalmıştı. Demek ki bazen özünüzden sevdiğinizden ayrılmak durumunda kalınabiliyormuş. Cumhuriyet Halk Partisinin ana kuruluş ilkelerine sonuna kadar bağlı kaldım, bundan sonra da bağlı kalacağım. Ancak dün, ilçemizdeki süreç, genel başkan düzeyinde onaylandıktan sonra, Cumhuriyet Halk Partisindeki yönetim anlayışının arasında daha fazla kalmak istemiyorum ve bugün itibari ile hep onurla taşıdığım üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. Halkımızın geçen dönem büyük bir onurla verdiği meclis üyeliği görevimi son meclis toplantısına kadar Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak, direnerek ve onurla, yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bu süreçte çok değerli, verilen mücadeleye destek olan, çok güzel insanlar tanıdım. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daima Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda, hep O’nunla. Daima sevgiyle ve bilgiyle…”

TKP'NİN ANTALYA ADAYI: KONU RANT OLUNCA TÜM DÜZEN PARTİLERİ BİRLEŞİYOR

Türkiye Komünist Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nazlı Ece Mutlu da, Özgür Özel'in betonlaştırma projeleri için teşekkür etmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mutlu, "Gazipaşa'da Selinus sahilinin Chpli belediye eliyle bir turizm patronuna peşkeş çekildiği yetmiyormuş gibi, genel başkanları tarafından bu yağmaya teşekkür ediliyor. Konu rant olunca tüm düzen partileri birleşiyor! Sahillerimizi ancak komünist belediyecilik korur!" dedi.