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Yüzüyle değil kalçası ile meşhur oldu

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Sosyal medyada fenomen olmak isteyenlerin denedikleri yollar bazen akıllara zarar olabiliyor. Instagram'da 'afra_biblo' kullanıcı adı ile yayınlar yapan Azerbaycan asıllı kadın sadece kalçaları ile meşhur oldu.

Yüzüyle değil kalçası ile meşhur oldu mask
Yüzüyle değil kalçası ile meşhur oldu
Yüzüyle değil kalçası ile meşhur oldu
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İstanbul ve Bakü'de aralıklarla yaşayan kadının instagram hesabı adeta dolup taşıyor. Yayınlarında sadece kalçalarını gösteren kadın milyonlarca beğeni ve izleme alıyor.

YÜRÜRKEN ÇEKTİĞİ VİDEOLAR VİRAL OLDU

Özellikle yürüyüş yaptığı sırada ve dans ettiği anlarda arkasından bir kameranın kendisini takip çekimleri sayesinde yaklaşık 100 bin takipçiye ulaşan genç kadın hem eleştiri hem de övgü dolu yorumların hedefi haline geldi.

TAKİPÇİ SAYISI HIZLA ARTTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı genç kadının takipçi sayısını görünce şaşkınlığını gizleyemezken paylaşımlarına yorum yapmadan da duramadı.

900 BİN OLUR BU GİDİŞLE

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "900 bin de olur bu gidişle" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Memlekette akıllı kalmadı" yorumunu yaptı.
# Bir, Kadın, takip

20 Mar 2024 - 15:48 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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