Yüzüyle değil kalçası ile meşhur oldu

İstanbul ve Bakü'de aralıklarla yaşayan kadının instagram hesabı adeta dolup taşıyor. Yayınlarında sadece kalçalarını gösteren kadın milyonlarca beğeni ve izleme alıyor.
YÜRÜRKEN ÇEKTİĞİ VİDEOLAR VİRAL OLDU
Özellikle yürüyüş yaptığı sırada ve dans ettiği anlarda arkasından bir kameranın kendisini takip çekimleri sayesinde yaklaşık 100 bin takipçiye ulaşan genç kadın hem eleştiri hem de övgü dolu yorumların hedefi haline geldi.
TAKİPÇİ SAYISI HIZLA ARTTI
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı genç kadının takipçi sayısını görünce şaşkınlığını gizleyemezken paylaşımlarına yorum yapmadan da duramadı.
900 BİN OLUR BU GİDİŞLE
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "900 bin de olur bu gidişle" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Memlekette akıllı kalmadı" yorumunu yaptı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.