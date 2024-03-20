Alanya’da hap içerek canına kıymak istedi

Edinilen bilgiye göre, olay Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Rusya uyruklu N.O. (27) girdiği bir anlık bunalım sonucunda evde bulduğu on tane hap içti. Ailesi tarafından fark edilen kadın olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.