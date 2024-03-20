20 Mar 2024 - 15:22- Gündem G:

Akılalmaz olay! "Ramazan'da edepsizlik" deyip spor salonunu bastılar

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ADANA’da gelen müzik sesi ve sporcuların giyiminden rahatsız olan bir grup kadın, “Ramazanda edepsizlik yapmayın” diyerek evlerinin altındaki spor salonuna çöp döktü. Salon görevlileri ve kadınlar yaşanan tartışmanın ardından karşılıklı şikayetçi oldu.

Akılalmaz olay! "Ramazan'da edepsizlik" deyip spor salonunu bastılar
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Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Yaşar Baydoğan Caddesi’nde meydana geldi. Evlerinin altındaki spor salonundan gelen müzik sesi ve sporcuların giyiminden rahatsız olan bir grup kadın, salon görevlileriyle tartıştı. “Ramazanda edepsizlik yapmayın, apartmanın huzuru kalmadı” diye tepki gösteren kadınlar, iş yerinin içine ve çevresine çöp döktü. Yaşananlar, salondakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Taraflar, polis merkezine giderek karşılıklı şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA
# Bir, Gelen, Kadın, Polis

20 Mar 2024 - 15:22 - Gündem

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