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AK Parti Alanya'dan BŞB Başkanı Böcek'e cevap: 'Suçluluk psikolojisi'

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AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek'in Alanyaspor üzerinden yaptığı kirli siyaseti üzüntüyle takip ediyoruz" dedi

AK Parti Alanya'dan BŞB Başkanı Böcek'e cevap: 'Suçluluk psikolojisi' mask
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TAVLI, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Alanyaspor gibi köklü bir camianın bir süredir siyasi bir manipülasyon ve propaganın içerisine çekilmek istenmesini üzüntüyle takip ediyoruz.
5 yıldır Alanya’nın yolunu unutanlar, Alanyaspor ve taraftarlarına karşı verdikleri hiçbir sözü tutmayanlar bugün suçluluk psikolojisiyle siyasi nezaketten uzak bir üslupla ne dediğini, ne yapacağını bilmez bir hal içerisindedir.
Alanyaspor bu şehirde yaşayan herkesin ortak değeri ve kırmızı çizgisidir. Alanyaspor başkanımızın, yönetiminin ve çok kıymetli taraftar grubunun her zaman yanındayız" dedi. (AK Parti Alanya/BÜLTEN)
# Bir, Alanya, Yer, takip

20 Mar 2024 - 15:12 - Siyaset

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