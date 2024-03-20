AK Parti Alanya'dan BŞB Başkanı Böcek'e cevap: 'Suçluluk psikolojisi'

TAVLI, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Alanyaspor gibi köklü bir camianın bir süredir siyasi bir manipülasyon ve propaganın içerisine çekilmek istenmesini üzüntüyle takip ediyoruz.

5 yıldır Alanya’nın yolunu unutanlar, Alanyaspor ve taraftarlarına karşı verdikleri hiçbir sözü tutmayanlar bugün suçluluk psikolojisiyle siyasi nezaketten uzak bir üslupla ne dediğini, ne yapacağını bilmez bir hal içerisindedir.

Alanyaspor bu şehirde yaşayan herkesin ortak değeri ve kırmızı çizgisidir. Alanyaspor başkanımızın, yönetiminin ve çok kıymetli taraftar grubunun her zaman yanındayız" dedi. (AK Parti Alanya/BÜLTEN)