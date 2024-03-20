AK Parti Alanya'dan BŞB Başkanı Böcek'e cevap: 'Suçluluk psikolojisi'

TAVLI, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Alanyaspor gibi köklü bir camianın bir süredir siyasi bir manipülasyon ve propaganın içerisine çekilmek istenmesini üzüntüyle takip ediyoruz.
5 yıldır Alanya’nın yolunu unutanlar, Alanyaspor ve taraftarlarına karşı verdikleri hiçbir sözü tutmayanlar bugün suçluluk psikolojisiyle siyasi nezaketten uzak bir üslupla ne dediğini, ne yapacağını bilmez bir hal içerisindedir.
Alanyaspor bu şehirde yaşayan herkesin ortak değeri ve kırmızı çizgisidir. Alanyaspor başkanımızın, yönetiminin ve çok kıymetli taraftar grubunun her zaman yanındayız" dedi. (AK Parti Alanya/BÜLTEN)
TAVLI, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.