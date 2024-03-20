Alanya’da Rus annenin yardım çığlığı

ALANYA'DA yaşayan Rus uyruklu 36 yaşındaki Ramılıa Zakırova, üç yıl önce A.K. ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten bir kızları oldu.

Eşi A.K.’nin 3 Şubat 2024 tarihinde kendisini darp ettiğini önesüren Zakırova, akabinde karakolluk olduklarını söyledi. Eşiyle boşanma safhasında olduklarını ifade eden Zakırova, mahkemenin ortak geçici velayet verdiğini ancak 3 Şubat 2024 tarihinden buyana bebeğini göremediğini, eşinin kendisiyle iletişimi kestiğini ifade etti. Bebeğinin henüz anne sütü ile beslendiğini ayrıca Rusya’dan kızı için çok sayıda mama getirdiğini aktaran Zakırova, mamaları bile bebeğine ulaştıramadığını, bebeği için endişeli olduğunu belirtti.

‘BEBEĞİME KAVUŞMAK İÇİN YARDIM İSTİYORUM’

Yeni Alanya aracılığıyla yetkililere seslenen Zakırova, “2 aydır bana kızımı göstermiyor. Telefonlarımı açmıyor, mesajlarıma cevap vermiyor. Bebeğimin nasıl olduğunu bilmiyorum ve çok endişeleniyorum. Avukat aracılığıyla ulaşmaya çalışıyorum ancak yine haber alamıyorum.

Bebeğim benden aldığı zaman daha 11 aylıktı ve emziriyordum. Kendisi haftanın 6 günü çalışıyor. Bebeğimi nerde saklıyor, kim bakıyor bilmiyorum. 2021’den bu yana Alanya’da yaşıyorum. Alanya’da yaşamaya devam etmek istiyorum. Başka ülkeye gitmek istemiyorum. Şuanda Arjantin ve Rus hükümeti devrede. Alanya’daki yetkililerden sizin aracılığınızla bebeğime kavuşmak için yardım istiyorum” dedi. (Şerife ÇOBAN)