Başkan Yücel’den ‘Büyük Yürüyüşe’ davet

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel; 2014 ve 2019 yıllarında Alanya Belediye Başkanlığı seçim zaferlerinden önce gerçekleştirdiği ve muhteşem bir coşku ve on binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen Büyük Yürüyüşü, bu Pazar günü gerçekleştiriyor. Büyük Yürüyüş; ‘Alanya Geleceğine Yürüyor’ sloganı ile 24 Mart 2024 Pazar günü, saat 14.30’da Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı önünden başlayacak ve İskele Şelale önünde sona erecek. Yürüyüşün ardından Adem Murat Yücel, alanda toplanan kalabalığa hitap edecek.
BAŞKAN YÜCEL’DEN TÜM ALANYA HALKINA DAVET
Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Büyük Yürüyüşe tüm Alanya halkını davet etti. Başkan Yücel, “Kıymetli hemşehrilerim; yan yana, omuz omuza, gönül gönüle hep birlikte zafer yürüyüşümüzü gerçekleştirelim. Büyük Yürüyüşümüze partili partisiz tüm Alanya halkımızı davet ediyorum.” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.