- Gündem

Başkan Yücel’den ‘Büyük Yürüyüşe’ davet

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 2014 ve 2019 seçimleri öncesi gerçekleştirdiği ve zaferi müjdeleyen Büyük Yürüyüşü 24 Mart Pazar günü gerçekleştirecek. Cumhur İttifakı Adayı Yücel, Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı önünden saat 14.30’da başlayacak Büyük Yürüyüşe partili partisiz tüm Alanya halkını davet etti

Başkan Yücel’den ‘Büyük Yürüyüşe’ davet mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel; 2014 ve 2019 yıllarında Alanya Belediye Başkanlığı seçim zaferlerinden önce gerçekleştirdiği ve muhteşem bir coşku ve on binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen Büyük Yürüyüşü, bu Pazar günü gerçekleştiriyor. Büyük Yürüyüş; ‘Alanya Geleceğine Yürüyor’ sloganı ile 24 Mart 2024 Pazar günü, saat 14.30’da Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı önünden başlayacak ve İskele Şelale önünde sona erecek. Yürüyüşün ardından Adem Murat Yücel, alanda toplanan kalabalığa hitap edecek.

BAŞKAN YÜCEL’DEN TÜM ALANYA HALKINA DAVET

Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Büyük Yürüyüşe tüm Alanya halkını davet etti. Başkan Yücel, “Kıymetli hemşehrilerim; yan yana, omuz omuza, gönül gönüle hep birlikte zafer yürüyüşümüzü gerçekleştirelim. Büyük Yürüyüşümüze partili partisiz tüm Alanya halkımızı davet ediyorum.” dedi.
# Bir, etti, Alanya, Belediye, seçim, Mart, günü, pazar

20 Mar 2024 - 14:12 - Gündem

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Antalya'da Liman Halk Plajı hizmete açıldı mask
Antalya'da Liman Halk Plajı hizmete açıldı
Bakan Tunç yargı paketini Meclis'e sundu: Peki neler var? mask
Bakan Tunç yargı paketini Meclis'e sundu: Peki neler var?
Sabah başlayan yağmur akşam yerini kara bıraktı mask
Sabah başlayan yağmur akşam yerini kara bıraktı
SGK, 47 ilacı geri ödeme listesine aldı mask
SGK, 47 ilacı geri ödeme listesine aldı
Son Dakika! Erdoğan: Kamuda bayram tatili 9 gün olacak mask
Son Dakika! Erdoğan: Kamuda bayram tatili 9 gün olacak
CHP'nin seçim otobüsüne saldırı mask
CHP'nin seçim otobüsüne saldırı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber