Son Dakika! Alanya'nın komşusu Karaman'da deprem

Alanya'nın komşusu Karaman'ın Dinek bölgesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre yaşanan deprem 1.9 kilometre derinlikte ve 3.1 büyüklükte oldu.

Saat 10.17'de yaşanan depreme ilişkin can kaybı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.