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Son Dakika! Alanya'nın komşusu Karaman'da deprem

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Alanya'nın komşusu Karaman'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre, saat 10.17'de yaşanan depremin derinliği 1.9 kilometre derinlikte.

Son Dakika! Alanya'nın komşusu Karaman'da deprem mask
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Alanya'nın komşusu Karaman'ın Dinek bölgesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre yaşanan deprem 1.9 kilometre derinlikte ve 3.1 büyüklükte oldu.

Saat 10.17'de yaşanan depreme ilişkin can kaybı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.
# Bir, Alanya, açıklama

20 Mar 2024 - 10:53 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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