Son dakika - Marmara depremle sallandı: "Dışarı çıkacak vaktimiz olmadı"

AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre Yalova'nın merkez ilçesinde saat 09.21'de 9.71 kilometre derinliğinde ve 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un ve Bursa'nın bazı ilçelerinden hissedildi. Avrupa Sismoloji Merkezi ve Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kayıtlara geçti.
SOSYAL MEDYAYA YAZDILAR
Ekşisözlük'te yazarlar ve X'teki kullanıcılar depremin etkilerini yazdılar. Vatandaş sosyal medyada, "Çok fena vurdu, maalesef vaktimiz olmadı" dedi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.