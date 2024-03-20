20 Mar 2024 - 09:41- Gündem G:

Son dakika - Marmara depremle sallandı: "Dışarı çıkacak vaktimiz olmadı"

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Marmara Denizi'nde Yalova'nın 2 kilometre açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi.

Son dakika - Marmara depremle sallandı: "Dışarı çıkacak vaktimiz olmadı" mask
Son dakika - Marmara depremle sallandı: "Dışarı çıkacak vaktimiz olmadı"
Son dakika - Marmara depremle sallandı: "Dışarı çıkacak vaktimiz olmadı"
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AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre Yalova'nın merkez ilçesinde saat 09.21'de 9.71 kilometre derinliğinde ve 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un ve Bursa'nın bazı ilçelerinden hissedildi. Avrupa Sismoloji Merkezi ve Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kayıtlara geçti. 

Son dakika - Marmara depremle sallandı:

SOSYAL MEDYAYA YAZDILAR

Ekşisözlük'te yazarlar ve X'teki kullanıcılar depremin etkilerini yazdılar. Vatandaş sosyal medyada, "Çok fena vurdu, maalesef vaktimiz olmadı" dedi.

Son dakika - Marmara depremle sallandı:
Son dakika - Marmara depremle sallandı:

# Bir, Sosyal, Son

20 Mar 2024 - 09:41 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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