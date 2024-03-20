Son dakika - Marmara depremle sallandı: "Dışarı çıkacak vaktimiz olmadı"

AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre Yalova'nın merkez ilçesinde saat 09.21'de 9.71 kilometre derinliğinde ve 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un ve Bursa'nın bazı ilçelerinden hissedildi. Avrupa Sismoloji Merkezi ve Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kayıtlara geçti.

SOSYAL MEDYAYA YAZDILAR

Ekşisözlük'te yazarlar ve X'teki kullanıcılar depremin etkilerini yazdılar. Vatandaş sosyal medyada, "Çok fena vurdu, maalesef vaktimiz olmadı" dedi.