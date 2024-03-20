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Son Dakika! Kahramanmaraş'ta deprem

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AFAD'ın verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 5.13 kilometre olarak ölçüldü.

Son Dakika! Kahramanmaraş'ta deprem mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 08.55'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 5.13 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Deprem vatandaşlar arasında paniğe neden olurken olumsuz bir durum bilgisi alınmadı.
# Bir, acil

20 Mar 2024 - 09:24 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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