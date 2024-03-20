Son Dakika! Kahramanmaraş'ta deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 08.55'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 5.13 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Deprem vatandaşlar arasında paniğe neden olurken olumsuz bir durum bilgisi alınmadı.