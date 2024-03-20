20 Mar 2024 - 09:18- Gündem G:

Kanal İstanbul projesi unutulmamış! Bir haftada 10 milyarlık ihale

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Kanal İstanbul projesi çerçevesinde, son bir haftada yapılan ihalelerin toplam bedeli dudak uçuklatan bir rakama ulaştı: 10 milyar 675 milyon TL. Murat Kurum'un farklı öncelikler belirtmesine rağmen, projede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kanal İstanbul projesi unutulmamış! Bir haftada 10 milyarlık ihale mask
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Kanal İstanbul'un öncelikleri arasında olmadığını belirtse de, projede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. "Kanal İstanbul projesinin kalbi" olarak nitelendirilen Dursunköy 3. Etap için de dahil olmak üzere, bölgede son bir haftada gerçekleşen ihalelerin toplam bedeli göz kamaştırıyor.

DURSUNKÖY'DE İHALE

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Arnavutköy Dursunköy'de, "Dursunköy 3. Etap 12. Kısım Konut, Ticaret ve Sosyal Donatı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" başta olmak üzere, projenin önemli parçalarını oluşturan bir dizi ihale yapıldı. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ortaklığındaki bu projeler için toplamda 10 milyar 675 milyon TL'lik bir yatırım öngörülüyor.

YENİ İHALELER, YENİ YATIRIMLAR

Yalnızca Dursunköy 3. Etap için değil, bölgedeki diğer etaplarda da ihaleler peş peşe geliyor. Altyapıdan konut ve ticaret alanlarına kadar geniş bir yelpazede ilerleyen projeler, Kanal İstanbul'un sadece bir ulaşım projesi olmadığını, aynı zamanda bölgenin sosyo-ekonomik yapısını da dönüştüreceğini gösteriyor.

Kaynak: Karar

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20 Mar 2024 - 09:18 - Gündem

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