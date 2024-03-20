- Asayiş

Plastik fabrikasında yangın faciası

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Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Plastik fabrikasında yangın faciası mask
Plastik fabrikasında yangın faciası
Plastik fabrikasında yangın faciası
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Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
# Adana, fabrika, Yangın, sağlık, Polis, acil

20 Mar 2024 - 07:30 AA Adana- Asayiş

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