- Asayiş

Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde tütün ürünleri kaçaklığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı mask
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İskenderun'da gümrük kaçağı tütün ürünleri ticareti yapıldığı iddiası üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Adreslerde, bir kısmı dolu 64 bin 220 makaron (filtreli sigara kağıdı), 539 kilogram kıyılmış tütün, 72 elektronik sigara likiti ve 112 tek kullanımlık elektronik sigara ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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20 Mar 2024 - 07:55 AA Hatay- Asayiş

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