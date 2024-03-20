Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İskenderun'da gümrük kaçağı tütün ürünleri ticareti yapıldığı iddiası üzerine harekete geçti.
Ekiplerin, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Adreslerde, bir kısmı dolu 64 bin 220 makaron (filtreli sigara kağıdı), 539 kilogram kıyılmış tütün, 72 elektronik sigara likiti ve 112 tek kullanımlık elektronik sigara ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.