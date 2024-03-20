20 Mar 2024 - 07:05- Ekonomi G:

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geliyor...

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Akaryakıta zam yağmuru dinmiyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam geliyor

4 şirketten akaryakıta gizli zam! mask
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Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına yapılacak olan zam, vatandaşların cebini daha da zorlayacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam yapılacak. Peki, bu zamlar sonrası yeni fiyatlar ne olacak?

Akaryakıt fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar, vatandaşların bütçesini sarsmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, vergi artışları ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, bu gece yarısından itibaren benzine ve motorine yansıyacak.

Benzine yapılan 1 lira 34 kuruş ve motorine yapılan 1 lira 11 kuruşluk zam, akaryakıt istasyonlarındaki litre fiyatlarını yukarı çekecek. 

Kaynak: Karar
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20 Mar 2024 - 07:05 - Ekonomi

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