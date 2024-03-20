Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geliyor...

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına yapılacak olan zam, vatandaşların cebini daha da zorlayacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam yapılacak. Peki, bu zamlar sonrası yeni fiyatlar ne olacak?
Akaryakıt fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar, vatandaşların bütçesini sarsmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, vergi artışları ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, bu gece yarısından itibaren benzine ve motorine yansıyacak.
Benzine yapılan 1 lira 34 kuruş ve motorine yapılan 1 lira 11 kuruşluk zam, akaryakıt istasyonlarındaki litre fiyatlarını yukarı çekecek.
Kaynak: Karar
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.