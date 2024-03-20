- Ekonomi

Bu da mı olacaktı dedirtti! Elektrik ve doğalgaz faturaları yarıya indiren tüyolar...

ABONE OL Google News Sayfamız

Kış aylarında yükselen elektrik faturaları, hem ev bütçelerini hem de ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor.

Bu da mı olacaktı dedirtti! Elektrik ve doğalgaz faturaları yarıya indiren tüyolar... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Evinizde yapacağınız bir iki değişiklik faturanızı yarıya indirebilir. Doğal gaz faturasını yarıya indirilecek tüyo ortaya çıktı.

HAVA SIZINTILARINA DİKKAT EDİN

Evdeki pencere ve kapılardaki hava sızıntıları faturanızın en büyük düşmanlarından biri. Bunları önlemek için conta ve sünger kullanabilirsiniz.

AKILLI TERMOSTAT TERCİH EDİN

Evde bulunmadığınız zamanlarda veya uyurken termostatı düşük bir sıcaklık seviyesine ayarlamak, doğalgaz tüketimini azaltabilir. Özellikle akıllı termostatlar kullanarak otomatik olarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

DÜZENLİ BAKIM YAPIN

Özellikle evdeki peteklerin düzenli temizliği ve bakımı, enerji tasarrufu sağlamak için önemlidir. Bu nedenle ısıtma sistemleriniz ve su ısıtıcılarınızın düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımı yapılması gerekmektedir. Bu sayede hem enerji tüketiminizi azaltabilir hem de sistemlerinizin verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

PETEKLERE EŞYA KOYMAKTAN KAÇININ

Peteğin etrafına veya önüne sıcaklığın dağılmasını engelleyen eşyaların konulması, sıkça yapılan hatalardan biridir. Özellikle petekler üzerine çamaşır asmak veya perdeleri kısa kesmek, bu hataya örnek olarak gösterilebilir.

Bu tür uygulamalar, ısı dağılımını engelleyerek ısıtma sistemlerinin verimliliğini azaltabilir. Isınma sistemlerinin etkili çalışabilmesi için peteklerin etrafının serbest bırakılması ve hava akışının engellenmemesi önemlidir. Bu şekilde enerji tasarrufu sağlanabilir ve daha sağlıklı bir ısıtma ortamı oluşturulabilir.

KOMBİYİ TAMAMEN KAPATMAYIN

Kısa süreli kullanılmadığı zamanlarda kombiyi tamamen kapatmak her ne kadar daha kârlı gibi görünse de aslında daha fazla enerji tüketmenize neden oluyor. Tamamen kapatmak yerine olabildiğince düşük ayarda çalışır tutmak daha iyi olabilir.

Kombiyi sürekli kapatıp açmak da faturaların daha çok gelmesine neden olabilir. Eğer evden uzun süre ayrılacaksınız kombiyi tamamen kapatmak mantıklı bir karar olabilir ancak kısa süreli zamanlarda kombiyi tamamen kapamak sizin zararınıza olabilir.

DIŞ CEPHE YALITIMI

Eğer imkanınız varsa, apartmanınızın dış cephesine yalıtım yaptırarak enerji faturasında önemli bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Doğru ve etkili bir dış cephe yalıtımıyla faturalarda %50'ye varan bir düşüş sağlanabilir.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, düşüş, Hava

20 Mar 2024 - 02:39 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bu da mı olacaktı dedirtti! Elektrik ve doğalgaz faturaları yarıya indiren tüyolar... mask
Bu da mı olacaktı dedirtti! Elektrik ve doğalgaz faturaları yarıya indiren tüyolar...
Kirayı IBAN ile ödeyenler dikkat: Bunu asla yapmayın! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar... mask
Kirayı IBAN ile ödeyenler dikkat: Bunu asla yapmayın! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar...
Tüm çiftçilere duyuruldu: Rekor destek sağlanacak! O seviyenin üstünde... mask
Tüm çiftçilere duyuruldu: Rekor destek sağlanacak! O seviyenin üstünde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: Sevinçten havalara uçtular mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: Sevinçten havalara uçtular
Apartmanda bunu yapana ağır ceza geliyor: Keşke yapmasaydım diyeceksiniz... mask
Apartmanda bunu yapana ağır ceza geliyor: Keşke yapmasaydım diyeceksiniz...
Emeklilik sisteminde sil baştan. Artık yaşa göre maaş verilecek mask
Emeklilik sisteminde sil baştan. Artık yaşa göre maaş verilecek
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber