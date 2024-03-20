Bu da mı olacaktı dedirtti! Elektrik ve doğalgaz faturaları yarıya indiren tüyolar...

Evinizde yapacağınız bir iki değişiklik faturanızı yarıya indirebilir. Doğal gaz faturasını yarıya indirilecek tüyo ortaya çıktı.

HAVA SIZINTILARINA DİKKAT EDİN

Evdeki pencere ve kapılardaki hava sızıntıları faturanızın en büyük düşmanlarından biri. Bunları önlemek için conta ve sünger kullanabilirsiniz.

AKILLI TERMOSTAT TERCİH EDİN

Evde bulunmadığınız zamanlarda veya uyurken termostatı düşük bir sıcaklık seviyesine ayarlamak, doğalgaz tüketimini azaltabilir. Özellikle akıllı termostatlar kullanarak otomatik olarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

DÜZENLİ BAKIM YAPIN

Özellikle evdeki peteklerin düzenli temizliği ve bakımı, enerji tasarrufu sağlamak için önemlidir. Bu nedenle ısıtma sistemleriniz ve su ısıtıcılarınızın düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımı yapılması gerekmektedir. Bu sayede hem enerji tüketiminizi azaltabilir hem de sistemlerinizin verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

PETEKLERE EŞYA KOYMAKTAN KAÇININ

Peteğin etrafına veya önüne sıcaklığın dağılmasını engelleyen eşyaların konulması, sıkça yapılan hatalardan biridir. Özellikle petekler üzerine çamaşır asmak veya perdeleri kısa kesmek, bu hataya örnek olarak gösterilebilir.

Bu tür uygulamalar, ısı dağılımını engelleyerek ısıtma sistemlerinin verimliliğini azaltabilir. Isınma sistemlerinin etkili çalışabilmesi için peteklerin etrafının serbest bırakılması ve hava akışının engellenmemesi önemlidir. Bu şekilde enerji tasarrufu sağlanabilir ve daha sağlıklı bir ısıtma ortamı oluşturulabilir.

KOMBİYİ TAMAMEN KAPATMAYIN

Kısa süreli kullanılmadığı zamanlarda kombiyi tamamen kapatmak her ne kadar daha kârlı gibi görünse de aslında daha fazla enerji tüketmenize neden oluyor. Tamamen kapatmak yerine olabildiğince düşük ayarda çalışır tutmak daha iyi olabilir.

Kombiyi sürekli kapatıp açmak da faturaların daha çok gelmesine neden olabilir. Eğer evden uzun süre ayrılacaksınız kombiyi tamamen kapatmak mantıklı bir karar olabilir ancak kısa süreli zamanlarda kombiyi tamamen kapamak sizin zararınıza olabilir.

DIŞ CEPHE YALITIMI

Eğer imkanınız varsa, apartmanınızın dış cephesine yalıtım yaptırarak enerji faturasında önemli bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Doğru ve etkili bir dış cephe yalıtımıyla faturalarda %50'ye varan bir düşüş sağlanabilir.

Kaynak: Kamu Son Haber