Bu da mı olacaktı dedirtti! Elektrik ve doğalgaz faturaları yarıya indiren tüyolar...

Evinizde yapacağınız bir iki değişiklik faturanızı yarıya indirebilir. Doğal gaz faturasını yarıya indirilecek tüyo ortaya çıktı.
HAVA SIZINTILARINA DİKKAT EDİN
Evdeki pencere ve kapılardaki hava sızıntıları faturanızın en büyük düşmanlarından biri. Bunları önlemek için conta ve sünger kullanabilirsiniz.
AKILLI TERMOSTAT TERCİH EDİN
Evde bulunmadığınız zamanlarda veya uyurken termostatı düşük bir sıcaklık seviyesine ayarlamak, doğalgaz tüketimini azaltabilir. Özellikle akıllı termostatlar kullanarak otomatik olarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz.
DÜZENLİ BAKIM YAPIN
Özellikle evdeki peteklerin düzenli temizliği ve bakımı, enerji tasarrufu sağlamak için önemlidir. Bu nedenle ısıtma sistemleriniz ve su ısıtıcılarınızın düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımı yapılması gerekmektedir. Bu sayede hem enerji tüketiminizi azaltabilir hem de sistemlerinizin verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.
PETEKLERE EŞYA KOYMAKTAN KAÇININ
Peteğin etrafına veya önüne sıcaklığın dağılmasını engelleyen eşyaların konulması, sıkça yapılan hatalardan biridir. Özellikle petekler üzerine çamaşır asmak veya perdeleri kısa kesmek, bu hataya örnek olarak gösterilebilir.
Bu tür uygulamalar, ısı dağılımını engelleyerek ısıtma sistemlerinin verimliliğini azaltabilir. Isınma sistemlerinin etkili çalışabilmesi için peteklerin etrafının serbest bırakılması ve hava akışının engellenmemesi önemlidir. Bu şekilde enerji tasarrufu sağlanabilir ve daha sağlıklı bir ısıtma ortamı oluşturulabilir.
KOMBİYİ TAMAMEN KAPATMAYIN
Kısa süreli kullanılmadığı zamanlarda kombiyi tamamen kapatmak her ne kadar daha kârlı gibi görünse de aslında daha fazla enerji tüketmenize neden oluyor. Tamamen kapatmak yerine olabildiğince düşük ayarda çalışır tutmak daha iyi olabilir.
Kombiyi sürekli kapatıp açmak da faturaların daha çok gelmesine neden olabilir. Eğer evden uzun süre ayrılacaksınız kombiyi tamamen kapatmak mantıklı bir karar olabilir ancak kısa süreli zamanlarda kombiyi tamamen kapamak sizin zararınıza olabilir.
DIŞ CEPHE YALITIMI
Eğer imkanınız varsa, apartmanınızın dış cephesine yalıtım yaptırarak enerji faturasında önemli bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Doğru ve etkili bir dış cephe yalıtımıyla faturalarda %50'ye varan bir düşüş sağlanabilir.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.