Kirayı IBAN ile ödeyenler dikkat: Bunu asla yapmayın! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar...

Yargıtay, kirayı banka hesabı üzerinden yatıran milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren çarpıcı bir karar aldı. Yargıtay tarafından alınan karar göre kira bedelini banka üzerinden yatıran kiracıların mutlaka bunlara dikkat etmesi gerekiyor.

Alınan bilgiye göre L.M. ismimdeki bir kiracı her ay düzenli şekilde kira bedelini ev sahibinin banka hesabına yatırdı. Ev sahibi ise yaklaşık 4 ayın ardından kiracının kirayı eksik yatırdığını söyleyerek icra takibi başlattı. Düzenli şekilde kirasını yatıran kiracı L.M. ise , ev sahibinin başlattığı icra takibine itiraz etti. Ev sahibi ise mahkemeye başvurarak takibin durdurulmasına itiraz etti.

KİRAYI EKSİK ÖDEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ev sahibi, mahkemede kiracısı L.M’nin dört ay boyunca kirayı eksik ödediğini öne sürdü. Kira bedelini tam ödemesi gerektiğini vurgulayan ev sahibi itirazın dikkate alınmaması gerektiğini ve icra takibinin devam etmesini istedi. Aynı zamanda ev sahibi akdin feshedilip kiracının tahliyesini talep etti.

BANKA İŞLEM ÜCRETİ ALDI

Kiracı L.M. ise ev sahibinin kirayı eksik yatırdığı yönündeki iddiaları reddederek her ay düzenli şekilde 4500 TL kira bedeli ödediğini ancak banka tarafından havale ücreti 31,50 TL kesildiğini söyledi. Kiracı bu işlem ücretinin ev sahibinin sorumluluğunda olduğuna vurgu yaptı.

Ayrıca kira sözleşmesinde kira bedelinin elden peşin olarak ödeme alınacağının yazıldığını ancak daha sonrasında ev sahibinin banka üzerinden ödemeyi istemesiyle oluşan havale kesintisinin kendi hatası olmadığını bu durumun hukukla ve kira akdiyle bağdaşmadığını iddia ederek davanın reddedilmesini istedi.

DAVA REDDEDİLDİ

Mahkeme, kira bedelinden kesilen ücretin bankaca alınan masraflardan kaynaklandığına hükmetti. Mahkeme, ilk olarak elden ödenmesi istenen daha sonra banka üzerinden verilmesi istendiğinden dolayı çıkan masrafa davalı katlanmak zorunda olmadığı vurguladı.

Ortada ödenmeyen bir kira ücretinin olmadığı, tahliye davasında ev sahibinin haksız olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verildi. Mahkemenin kararına ev sahibi itirazı üzerine Yargıtay mahkemenin kararını bozdu.

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine mahkeme tarafından yapılan yeniden yargılama sonucu aynı karar çıktı.

Ev sahibi kararı tekrar temyiz etmesi üzerine bu sefer devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ndan tarafından alınan emsal kararda paranın ev sahibine eksiksiz ulaştırılması kiracının sorumluluğunda olduğu belirtilirken banka üzerinden yapılan havalede işlem masrafının kiracıya ait olduğu vurgulandı.

Bu nedenle yatırılan kira bedelinden havale ücreti kesildiği için ev sahibine eksik ücret ödenmiş ve bu sebeple kiracının tahliye edilebileceği hatırlatıldı.

Kiranın götürülüp ödenmesi gereken borçlardan olduğu, kiralayana götürülüp elden ödenmesi ya da banka hesabı üzerinden yatırılması belirtildi. Banka hesabı üzerinden yapılan kira ödemelerinde ise kesilen havale ücretinin kiracının sorumluluğunda olduğu açıklandı.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı şu şekilde:

"Açıklanan şekilde yapılmayan ödemeler yasal ödeme sayılmaz. Mahkemede, takibe konu eksik ödenen kira bedelleri üzerinden itirazın iptal edilmesi ve kiracının tahliyesine karar verilmesi gerekir. Mahkeme kararının bozulmasına oy çokluğu ile karar vermiştir”

Kaynak: Kamu Son Haber