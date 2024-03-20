Arda Turan davasında karara varıldı: Hapis ve para cezasına çarptırıldı!

İspanya'da Barcelona ve Atletico Madrid formaları giyen Arda Turan, 2015-16 yılları arasında iki ayrı vergi kaçakçılığı suçu nedeni ile 1 yıl hapis ve 633 Bin Euro para cezası aldı.

Vergi kaçırdığını kabul eden Arda Turan, hapis cezasının 2 yıldan az olması sebebiyle sadece 633 Bin Euro para cezası ödeyecek.

İspanya'da futbolculuk yaptığı yıllarda vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanan ve İspanya'da davaya katılan Arda Turan'ın cezası açıklandı.

KABUL ETTİ

Arda Turan, Barselona'daki 13 numaralı ceza mahkemesinde suçlamaları kabul ederek anlaşmaya vardı. Mahkeme anlaşma sonucu Kamu Hazinesine karşı işlenen iki vergi suçundan her biri için 'kendi adına' 1 yıl hapis cezasına verdi.

Hakim, Arda Turan suçunu kabul ettiği için 2015 mali yılı için 303 bin Euro, diğeri 2016 mali yılı için 330 bin Euro olmak üzere toplamda 633 bin Euro ödeme cezası verildi.

Vergi kaçırdığını kabul eden Arda Turan, hapis cezasının 2 yıldan az olması nedeni ile sadece 633 Bin Euro para cezası ödeyecek.

Kaynak: Kamu Son Haber