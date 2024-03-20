Tüm çiftçilere duyuruldu: Rekor destek sağlanacak! O seviyenin üstünde...

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Avrupa Birliği (AB) ile birlikte finanse edilen ve Bakanlık olarak 2011 yılından beri uyguladıkları IPARD I ve II Kırsal Kalkınma Programları kapsamında, şimdiye kadar 25 bin 243 projeye toplam 44,7 milyar TL hibe desteği sağlandığını duyurdu.

Yumaklı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun 2024 yılı çağrıları için çıkacak takvimi ilk defa yıllık olarak paylaştıklarını belirterek, "Başvuru sahiplerimiz artık projelerinin ön hazırlıklarını daha kolay bir şekilde yapabileceklerdir. Bunun sonucunda başvuru süreçlerinin incelenmesi hızlanacak ve daha verimli bir şekilde ilerleyecektir. 2024 yılından itibaren yürütülecek olan IPARD III Programı ile 7 yıl içinde 785 milyon euro tutarında hibe desteği sağlanacak. (27.530.154.100,00 Türk Lirası) Yeni program döneminin en büyük özelliği ise bugüne kadar 42 ilde uyguladıkları IPARD Programı'nın artık ülke genelinde yaygınlaştırılacak olmasıdır. Bu sayede Türkiye'nin 81 ilindeki girişimcilerimiz, tarım-gıda ve kırsal kalkınma alanlarında yapacakları yatırımlar için IPARD kaynaklarından yararlanabilecek ve ülkenin her köşesindeki yatırımcılar ile çiftçilerimiz hibe desteklerinden faydalanabileceklerdir" şeklinde konuştu.

'2024 YILINDA 248 MİLYON EURO HİBE DESTEĞİ'

AB ile yapılan müzakereler sonucunda, IPARD III Programı'nın finansman kaynağının 555 milyon eurodan 785 milyon euroya çıkarıldığına dikkat çeken Yumaklı, "2024 yılında yayınlanması planlanan başvuru çağrı ilanları kapsamında desteklenecek projeler ile tarım-gıda ve kırsal kalkınma alanındaki yatırımlara toplam 248 milyon euro hibe desteği sağlanması öngörülüyor. IPARD III Programı'nın sadece 2024 yılında çıkılacak çağrı dönemlerinde kırsal alanlarımızda toplam 450 milyon euro tutarında yatırım gerçekleştirilmesini ve ülkemiz ekonomisine 20 bin yeni istihdam alanı kazandırılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KIRSALI KALKINDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Önceki program dönemlerinde olduğu gibi yeni program döneminde de IPARD fonlarının tarım ve gıda sektörlerine yatırım yapmak isteyen girişimcilere finansman kaynağı olacağını söyleyen Yumaklı, "Ayrıca kırsal altyapı yatırımları ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi gibi programa yeni dahil edilen sektörler ile yumurta işleme, yem bitkileri yetiştiriciliği, solucan gübresi üretimi ve tuzlu suda kültür balıkçılığı gibi yeni destek alanları da girişimcilerimize farklı konularda yatırım yapma imkanı sağlayacaktır. IPARD III Programı'na yeni dahil ettiğimiz sektörlerle kırsalı kalkındırmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

BAŞVURU TARİHİ

Yıllık takvime göre; 66 milyon euro bütçeli tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için 21 Mart'ta, 80 milyon euro bütçeli çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme için haziran ayında, 90 milyon euro bütçeli tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için temmuz ayında ve 12 milyon euro bütçeli çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme (açık alanda bitkisel üretim projelerine yönelik makine, ekipman destekleri) için ağustos ayında çağrıya çıkılacak. Başvuru dönemleri de sırasıyla mayıs, temmuz, ağustos ve eylül ayları olacak.

Kaynak: Kamu Son Haber