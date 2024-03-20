Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: Sevinçten havalara uçtular

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan tarihinde başlayacaklarını 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacaklarını duyurmak istiyorum. Kamuya 9 gün bayram tatili verdik. " diye konuştu.

Erdoğan açıklamasında "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024'te başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak isterim. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir zaman verdik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Tüm çalışanların merakla beklediği bayram tatili konusunda turizmciler çağrıda bulunarak bayram tatili gün sayısının erken açıklanmasını talep etmişti.

Kaynak: Kamu Son Haber