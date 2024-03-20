Apartmanda bunu yapana ağır ceza geliyor: Keşke yapmasaydım diyeceksiniz...

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre apartmanda oturan tüm daire sakinlerinin başta birbirlerini rahatsız etmeme olmak üzere uyması gereken kurallar var. Peki evinde gürültü yapanlara verilen ceza kaç lira? Evinizden atılmanıza neden olabilir mi?

Yaşadığınız apartmanda komşularınızdan biri gürültü yaptığınız, yüksek sesle müzik dinlediğiniz ya da televizyonun sesini çok açtığınız, telefonla bağıra bağıra konuştuğunuz konusunda şikayetti bulunursa başınız sandığınızdan büyük bir derde girmiş olabilir. Gürültücü komşular hakkında zabıtaya ve karakola giderek şikayetçi olunduğu takdirde gürültü yapan kişilere idari para cezası kesiliyor. Üstelik az bir miktar da değil...

APATMAN YÖNETİCİSİNİN DE PARA CEZASI VERME YETKİSİ BULUNUYOR

Ayrıca apartman yöneticisinin de bazı durumlarda apartman sakinlerine ceza uygulayabileceği kanunla düzenlenmiş durumda. Eğer apartman yöneticisi göreve geldiği anda tüm konut sakinlerine uymaları gereken kuralları ve cezaları önceden bildirmiş ise ceza verme yetkisi bulunuyor. Ancak hiçbir apartman yönetici bir apartman sakinini evinden çıkaramaz. Apartman yöneticisinin vereceği ceza ancak para cezası olabiliyor.

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

CEZALAR YÜZDE 58,46 ZAMLANDI

Tebliğe göre eğlence yeri, fabrika, hizmet binaları, atölye, iş yeri, tüm konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Vatandaşların ruh ve beden sağlığını bozacak derecede gürültü yapanlara ise ağır cezalar veriliyor. Verilen bu cezalar Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere ise yüzde 58,46 artırıldı.

Konutlarda standart dışı gürültü yapan ya da titreşim yayan kişilere çevrelerini verdikleri rahatsızlık nedeni ile 7 bin 667 lira ceza kesiliyor.

Ulaşım araçlarının keyfi olarak korna ve egzoz aracılığı ile yaptığı gürültü için 23 bin 155 lira kesiliyor.

İş yerleri ve atölyelerin yaptığı gürültü için 77 bin 372 lira kesiliyor.

Fabrika, şantiye ve eğlence mekanlarının çıkardıkları gürültü ise 232 bin 264 lira ile cezalandırılıyor.

Kaynak: Kamu Son Haber