Meslek Lisesi öğrencilerine müjde: Tam 35 bin TL'lik destek sağlanacak! İşte detaylar...

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için, Organize Sanayi Bölgelerinde ve dışındaki Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde okuyan veya okuyacak öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteği, 2/9/2023 tarihli ve 32297 sayılı Resmî Gazete'de ilan edilen Tebliğ ile duyuruldu. Bu destek programı kapsamında, Tablo 1 ve Tablo 2'de belirtilen değişiklikler aşağıda detaylandırıldı.
Bu Yönetmelik, Şubat 2024 ve Haziran 2024 dönemlerine ait taksit ödemelerini kapsayacak şekilde yürürlük tarihinde itibaren geçerlidir. İşbu Yönetmelik hükümleri, Millî Eğitim Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın ortaklaşa yürütmesi ile hayata geçirilecek.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.