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Belediye Başkanlığı için adaylığını koymuştu: Mal varlığını açıkladı!

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Behzat Ç dizisi ile akıllara kazınan CHP'nin Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı ünlü sanatçı Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı.

Belediye Başkanlığı için adaylığını koymuştu: Mal varlığını açıkladı! mask
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Sanatçı kimliği nedeni ile de mal varlığı çok merak edilen CHP'nin Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu mal varlığını sosyal medyadan yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

Erdal Beşikçioğlu tüm mal varlığını Devlet Tiyatroları, Tatbikat Sahnesi, sinema ve dizi filmlerden kazandığını vurguladı.

Erdal Beşikçioğlu'nun yayınladığı mal varlığı listesi:

-Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken

-İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis

-İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev

-İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken

-İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken

-2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil

-2016 Model A4 Audi Marka Otomobil

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU

Belediye Başkanlığı için adaylığını koymuştu: Mal varlığını açıkladı!

Kaynak: Kamu Son Haber
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20 Mar 2024 - 02:09 - Siyaset

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