Bakan Tunç yargı paketini Meclis'e sundu: Peki neler var?

Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu ve cezasızlık algısına yönelik yasal düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekerek, bu konularda bazı değişikliklerin şart olduğunu belirtti.

Geçen hafta Resmî Gazete'de yayımlanan ve 8. Yargı Paketi olarak tanınan 7499 sayılı ‘Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ sonrasında, şimdi de 9. Yargı Paketi üzerinde çalışmalar hız kazandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8'inci Yargı Paketi'nde bazı eksikliklerin olduğunu ve bu eksikliklerin 9'uncu Yargı Paketi ile giderileceğini ifade etti.

Ankara Hakimevi'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi'nde yapılan önemli düzenlemelere değinerek, Meclis'in yoğun gündemi nedeniyle bu pakette yer bulamayan bazı konuların olduğunu belirtti.

Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu ve cezasızlık algısına yönelik yasal düzenlemelerin gerekliliğine vurgu yapan Bakan Tunç, bu konudaki taslak çalışmaların milletvekillerinin incelemesine sunulacağını söyledi. Seçimler sonrasında Meclis'in yeni döneminde bu taslakların ele alınacağını ve gerekli düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.

Kaynak: Kamu Son Haber