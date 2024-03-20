Çavuşoğlu'ndan Böcek'e tepki

CORENDON Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in açıklamalarına camia olarak üzüldüklerini söyledi.



Böcek'in 'Alanyaspor son zamanlarda oy devşirmek amacıyla yapılmış bir iştir' dediğini söyleyen Başkan Çavuşoğlu, "Şahsımın, hiçbir yöneticimin ve camiamın başkan beyle alakalı hiçbir tenkidi olmadı. Burada taraftar gruplarının, Alanyaspor yeni tesis projesiyle alakalı açıklamaları var. Taraftar gruplarına da bu açıklamanın nedenini sordum. Taraftar grupları olarak daha önce başkan beyle bir araya geldiklerini, tesisle alakalı tamamlayacakları yönünde söz aldıklarını, daha önce kulübe de söz verdiğini ancak kendilerine verilen sözü de tutmadıkları için ‘Bu açıklamayı gerekli gördük’ dediler. Taraftar grupları bildiğiniz gibi kulüplerden bağımsızdır. Kaldı ki taraftar grupları takım kötü gittiği zaman başkanı ve yönetim kurulunu da eleştirir" dedi.

'BÖCEK BU ÜSLUBUNDAN VAZGEÇSİN'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Muhittin Böcek'in kendisini arayarak, "Taraftar gruplarının yaptığı paylaşımda sizin etkiniz var mı?" şeklinde bir soru yönelttiğini dile getiren Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Ben de taraftar gruplarına bunu sorduğumu ve konuştuğumuzu anlattım. Kendisine tesis projesiyle ilgili verdiği sözü hatırlattım. Bunun üzerine bana aynen şunu söyledi: 'Evet söz verdim ama Alanyalılar bana oy vermedi. Menderes Türel'e oy verdi. Onun için yapmadım.' Ben de bunun üzerine 'Başkanım bize soranlara bundan sonra bu şekilde anlatırız' dedim. Bana 'İstediğini, bildiğini yap' dedi. Biraz da azarlar gibi bir tavırla konuştu. Bu üsluptan vazgeçmesini rica ediyorum. Bu doğru bir üslup değil. Alanyaspor Kulüp Başkanıyım. Burası da bir makam. Burada asla siyaset olmaz. Bu üslubu size yakıştıramadık. Alanyaspor'da her siyasi görüşten 49 yönetici arkadaşımız var. 'Ben 14 gün sonra konuşacağım' gibi bir üslubu da oldu" diye konuştu.

'SAHA YOK DİYE 40 KM GİDİYORLAR'

Böcek’in açıklamasında "Alanyaspor'un maç yapacak stadı var" dediğine dikkati çeken Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Evet Alanyaspor'un devlet tarafından yaptırılmış maç yapacak bir stadı zaten var. Ancak konu kulübün ihtiyacı olan sosyal tesisi. Menderes Türel döneminde Antalyaspor'a çok güzel bir tesis yapıldı. Hepimiz gurur duyduk. Ancak bizim mevcut tesisimizde bu ortam yok. Altyapı takımlarımız saha olmadığından yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki sahalara antrenman yapmaya gidiyor. Yeni tesise bu nedenle ihtiyacımız var. Neticesinde yapılmadı" dedi.

'TEHDİTVARİ KONUŞUYORSUNUZ'



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Tesis projesinin hafriyatını kimin yaptığına girmeyeceğim" şeklinde bir ifade de kullandığını kaydeden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Tesis ihalesini alan firma hafriyat işini istediğine yaptırır. Kendilerinin iş makinaları vardı. Bir dönem başka yerlerden kiralama yaptılar. Benim oğlumdan da kiraladılar. Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Arkasından da 'Benim sabrımı zorlama' diyerek tehditvari konuşuyorsunuz. Biz sizin karşınıza çıkıp hiçbir zaman saygısızlık yapmadık. 5 yıl boyunca Alanyaspor Kulübü'nü ziyaret etmemenize rağmen. Yaklaşık 2 yıl önce resmi yazıyla randevu talep etmemize rağmen cevap dahi vermediniz. Bugüne kadar bunlarla ilgili bir açıklama yapmadık ancak dünkü açıklamasından sonra biz de bir açıklama gereği duyduk" diye konuştu.

'SİZE YANLIŞ BİLGİ VERİYORLAR'

Antalya BŞB Adayı Muhittin Böcek'in her yerde, "Alanyaspor'a otobüs verdik" diye konuştuğunu da dile getiren Başkan Çavuşoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Paylaşımlarınızda bile otobüs paylaşıyorsunuz. Bu da doğru değil. Otobüsünüzü alabilirsiniz. Çok da önemli değil. Alanyaspor bir otobüs alamayacak mı? Sayın başkana bu konuda da eksik bilgi iletiyorlar. Alanyaspor'a Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden verilen 2 tane otobüsü var. İlk otobüsü sayın Menderes Türel başkanım seçildiği zaman kiralayarak kulübümüze gönderdi. Daha sonra sıfır bir otobüs daha alarak uzun süreliğine kulübümüzün kullanımına tahsis etti. Siz seçildiğinizde kiralık otobüsümüzü geri çekmek istediniz. 'Otobüsün şoförü de bizim' diyorsunuz. Bu konuda da bilgi eksikliği var. Alanyaspor’un otobüs şoförleri kulübün kadrolu personelidir. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Menderes Türel başkanım, benim isteğim üzerine bir otobüs şoförümüzü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne geçirmişti ve o da daha sonra emekli oldu. Hala kulübün kadrosunda çalışıyor. Alanyaspor bünyesinde sizin şoförünüz yok. Bunu da bilmenizi istiyorum.

'HERKESİN BAŞKANI BÖYLE OLUNMAZ'

13 yıllık başkanlık dönemimde hiçbir siyasi partinin başkanıyla veya mensubuyla ters düşmedik. Siyasetle sporu karıştırmadık. ‘Herkesin başkanıyım’ diyorsunuz ama herkesin başkanı olan ‘Alanyalılar bana oy vermedi, Menderes Türel’e verdi. Onun için yapmadım’ demez. Herkesin başkanı, oy verseler de vermeseler de herkesin başkanıdır diye düşünüyorum. Alanyaspor Kulübü Süper Lig’de oynuyor. Sanırım bunun da çok farkında değilsiniz diye düşünüyorum. Çünkü bu şehrimizde 2 tane Süper Lig kulübümüz var. Birisi Antalyaspor'umuz, diğeri Alanyaspor'umuz. Siz 5 yılda bir kez Alanyaspor Kulübü'ne gelmediniz, Alanyaspor'un maçına gelmediniz. Kusura bakmayın ama ben bugün bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Kimseye bir saygısızlığım olmamıştır. Herkesin de bu kulübe, bu camiaya saygı göstermesini bekleriz." Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ