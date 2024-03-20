- Eğitim

Alanya piyanistlerini arıyor

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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) iş birliği ile düzenlenen Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali'nde Alanya’nın en iyi piyanistleri belli olacak.

Alanya piyanistlerini arıyor mask
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), düzenlediği programlar ve etkinliklerle şehrin kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına dokunmaya devam ederken, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) işbirliğinde düzenleyeceği “Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali” ile en iyi piyanistler belli olacak. 18-19 Mayıs tarihinde yapılacak yarışma ve festivalden elde edilecek gelirin tamamı ile 6 Şubat depremlerinde etkilenen şehirlerdeki Bilim Sanat Merkezlerine alınacak piyanolar Alanya adına bağışlanacak. Yarışmaya başvurular https://pianofest.alanya.edu.tr/ web adresi üzerinden yapılacak. Yarışmanın jüri üyeleri ise dünyaca ünlü Hande Dalkılıç, Ferid Adıgüzelzade, Nazile Adıgüzelzade, ve ALKÜ Müzik Eğitimi Bölümünden Prof. Dr. S. Cem Şaktanlı, Dr. Öğr. Üyesi Eren Lehimler’den oluşacak.


Yarışma ve festival Alanyalı genç piyanistlere eğitimlerini aldıkları piyano ile çalıştıkları eserleri seslendirebilecekleri, birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, Türkiye ve dünyada ün yapmış piyanistlerle tanışma ve çalışma olanakları sağlamayı amaçlıyor.


BAŞVURULAR 30 NİSAN’A KADAR YAPILACAK


Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali, 18-19 Mayıs 2024 Cumartesi günü ALTSO Konferans ve Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. 3 kategoride başvurunun yapılacağı yarışmanın katılım süresi 30 Nisan’da sona erecek. 3 kategoride yapılacak yarışmanın A kategorisinde 6-8 yaş arası minik piyanistler başvuracak. B kategorisi 9-11 yaş, C kategorisinde ise 12- 14 yaş genç piyanistler yarışacak. Yarışmada kendi kategorisinde birinci, ikinci ve üçüncü olan piyanistlere çeşitli ödüller verilecek. Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali, yarışma, festival ve masterclass olarak düzenlenecek. Festival katılımları için ise yaş sınırlaması aranmayacak. Festivalde piyanistler en fazla 3 dakikalık bir eseri seslendirecekler. Masterclass programı ise 17 Mayıs 2024 tarihinde ALKÜ Eğitim Fakültesi, Prof. Dr. Ali Uçan Müzik dersliğinde yapılacak. Yarışma ve festivale katılan tüm piyanistler jüri üyelerinin gerçekleştireceği masterclassları ücretsiz izleyebilecekler. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ

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20 Mar 2024 - 01:41 - Eğitim

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