Tazelenme Üniversitesi öğrencileri sergi açtı

ALKÜ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri tarafından Eğitim Fakültesinde sergi ve müzik dinletisi etkinliği gerçekleştirildi. Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Eğitim Fakültesi fuaye alanında “Yaşam Ellerinde” adlı bir sergi düzenlerken, Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda ise Türk Sanat Musikisi Koro dinletisi yapıldı. Etkinliklere, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akın, ALKÜ Tazeleneme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant, Genel Sekter Yardımcısı Onur Ocakdan, öğrenciler ile personel katıldı.



YAŞAM ELLERİNDE SERGİSİ GEZİLDİ



Bir hafta sürecek sergi açılışından sonra sergi alanını dolaşan ve eserler hakkında bilgiler alan Rektör Türkdoğan, sanatçıların yaptığı eserleri çok beğendiğini ifade etti. Sanatçıların eserleri hakkında da bilgi almayı ihmal etmeyen Rektör Türkdoğan, eserlerin her birinin üzerinde alın teri olduğunu ve her bir eseri çok kıymetli bulduğunu söyledi. Serginin sonunda Rektör Türkdoğan’a tablo hediye edilirken ardından alanda bulunan konuklar ile hatıra fotoğrafı çekildi.



TÜRK SANAT MUSİKİSİ KOROSU MEST ETTİ



Sergi alanının gezilmesinden sonra ALKÜ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden oluşan koro, Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda bulunan protokole ve konuklara musiki ziyafeti yaşattı. Birbirinden değerli eserlerin seslendirildiği dinletinin ardından ise Rektör Türkdoğan Koro Şefi Şehriban Kasapoğlu’na plaket, diğer katkı sağlayanlara da teşekkür belgesi verildi. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ