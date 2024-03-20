- Siyaset

Özdağ Tahsin Biner'i övdü

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CANLI yayında yerel seçimlerle ilgili soruları yanıtlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Isparta'yı kazandığımızı düşünüyorum.

Özdağ Tahsin Biner'i övdü mask
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Osmaniye'de büyük sürpriz yapacağız, müthiş çalışan bir adayımız var, tebrik ediyorum kendisini. Alanya adayımız (Dr. Tahsin Biner) müthiş bir performans sergiliyor, müthiş çalışıyor. Buralarda seçimi kazanma adına umutluyuz. Başka adaylarımız da var ama hemen aklıma gelen ilk üç isim bunlar" ifadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)

Özdağ Tahsin Biner'i övdü

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, Gelen

20 Mar 2024 - 01:32 - Siyaset

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