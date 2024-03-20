Özdağ Tahsin Biner'i övdü

Osmaniye'de büyük sürpriz yapacağız, müthiş çalışan bir adayımız var, tebrik ediyorum kendisini. Alanya adayımız (Dr. Tahsin Biner) müthiş bir performans sergiliyor, müthiş çalışıyor. Buralarda seçimi kazanma adına umutluyuz. Başka adaylarımız da var ama hemen aklıma gelen ilk üç isim bunlar" ifadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi