Tütüncü: Alanya'da hal esnafı ne derse o olacak

" Alanya'da 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran Başkan Tütüncü, 19 ilçenin umudu olmuş durumda. Mevcut Başkan Muhittin Böcek'ten hizmet göremeyen Alanya halkı tüm umutlarını Hakan Tütüncü'ye bağlamış durumda. Her Alanya ziyaretinde Alanya için yapacağı projeleri tek tek anlatan Başkan Tütüncü'ye Alanya halkının güveni tam. Geçtiğimiz gün Alanya Toptancı Hali'ni ziyaret eden Başkan Tütüncü ve beraberindeki heyet, Alanya hal esnafını ve dernek yönetiminin sorunlarını dinledi. Ardından yeni yapılan hal ile ilgili sıkıntılar ele alındı. Başkan Tütüncü 'Hal sürecinde, Alanya hâl dernek yönetimi ne derse o olacak' dedi. Alanya hal esnafı ve dernek yönetimi Başkan Tütüncü'ye teşekkür ettiler." (AK Parti Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: AK Parti Alanya