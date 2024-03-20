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Tütüncü: Alanya'da hal esnafı ne derse o olacak

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CUMHUR İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

Tütüncü: Alanya'da hal esnafı ne derse o olacak mask
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" Alanya'da 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran Başkan Tütüncü, 19 ilçenin umudu olmuş durumda. Mevcut Başkan Muhittin Böcek'ten hizmet göremeyen Alanya halkı tüm umutlarını Hakan Tütüncü'ye bağlamış durumda. Her Alanya ziyaretinde Alanya için yapacağı projeleri tek tek anlatan Başkan Tütüncü'ye Alanya halkının güveni tam. Geçtiğimiz gün Alanya Toptancı Hali'ni ziyaret eden Başkan Tütüncü ve beraberindeki heyet, Alanya hal esnafını ve dernek yönetiminin sorunlarını dinledi. Ardından yeni yapılan hal ile ilgili sıkıntılar ele alındı. Başkan Tütüncü 'Hal sürecinde, Alanya hâl dernek yönetimi ne derse o olacak' dedi. Alanya hal esnafı ve dernek yönetimi Başkan Tütüncü'ye teşekkür ettiler." (AK Parti Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: AK Parti Alanya
# GÜN, Muhittin Böcek, başkan, Alanya, Olacak, ilgili

20 Mar 2024 - 01:31 - Siyaset

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