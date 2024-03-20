- Siyaset

'Halk en doğrusunu biliyor ve görüyor'

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CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Oba Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

'Halk en doğrusunu biliyor ve görüyor' mask
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Ziyaretler sırasında CHP Adayı Özçelik'e destek mesajları veren esnaf ve vatandaşlar, "Halkın içinden gelen Başkan olarak Alanya'ya yakışır hizmetler vereceğinizi biliyoruz. Gönül rahatlığıyla oylarımızı size vereceğiz. Yıllardır gerileme dönemi yaşıyoruz. Alanya’nın canına okudular. Siz, şehrimizin canına can katın. Ne yaparlarsa yapsınlar çalışkanlığınıza, doğru ve dürüstlüğünüze en ufak bir leke süremeyecekler. Sandığa giderek, üzerimize düşen vatandaşlık görevini yerine getireceğiz ve sizi başkan seçeceğiz" şeklinde desteklerini açıkladılar.

'TERTEMİZ BİR KAMPANYA YAPIYORUZ'

Alanya’nın her alanda gelişmesi için çıktıkları yolda, en başından beri temiz sayfa siyaseti yaptıklarını vurgulayan Özçelik, "Beyaz gömleğimizle halkımızın huzurundayız. Tertemiz, yalansız dolansız bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Algılar, doğruların üzerini örtmek için yapılır. Halkımız en doğrusunu biliyor ve görüyor. Şehrimizi modern, tercih edilen, kültür ve sanatla iç içe bir dünya incisi haline getireceğiz. Durmaksızın yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

OBA'YA KENT PARK PROJESİ


Polemiklere girmeyerek, sadece proje ve Alanya’nın geleceğini konuştuklarının önemine işaret eden Özçelik, "Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin güneyinde kalan alanda yapımı düşünülen Onkoloji Hastanesinin yapılması durumunda bölgedeki mevcut trafik sistemine getireceği ilave yükü dikkate alarak, alanı, önceden olduğu gibi Oba Kent Parkı yeniden özüne dönüştüreceğiz. Bodrum katın tamamını 1100 araç kapasiteli otopark alanı olarak planladığımız Oba Kent Park projemizle, otopark sorununu çözeceğiz. Alanya’mıza bölgesel ölçekte yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu. (CHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya

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20 Mar 2024 - 01:27 - Siyaset

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