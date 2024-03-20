Yücel okul açtı

İSTİKLAL Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan açılış töreninde mehter ve halk oyunları gösterisi sunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Karabacak programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Karabacak, “Avsallar 100. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ile ikili öğretim yapan Halıcı Orhan ilk ve orta okulu ayrılarak tekli eğitime geçiyoruz. 24 derslikli okulun yapımı için Valimiz ve Alanya Belediye Başkanımıza kurumum adına şükranlarımı sunuyorum. Alanya Belediye Başkanımız eğitim konusunda arsa tahsisi ve bina yapımı gibi eğitim öğretim camiasına verdiği hizmetler için özellikle teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel konuşmasına, “ Türkiye Cumhuriyetimizin şanlı bayrağını dalgalandıracak olan gençlerimize daha iyi bir ülke bırakmak için, gece gündüz demeden, her türlü fedakârlıkla var gücümüzle çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet’i kurar kurmaz, Anadolu’nun her köşesinde yaktığı eğitim meşalesini, Alanya’mızda daha yükseklere taşıyoruz. Atamızın Cumhuriyet’i emanet ettiği gençlerimiz için okullar, kültür merkezleri, kütüphaneler, etüt merkezleri, yurtlar, kreşler, sosyal alanlar, sanat merkezleri, spor alanları inşa ederek, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlıyoruz.” diyerek başladı.



BAŞKAN YÜCEL: “EN BÜYÜK GURUR BUDUR”



Başkan Yücel, “Alanya Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğüm 10 yılda, kentimizde ikili eğitimi sonlandırmak için büyük bir çaba sarfettik. Hayırseverlerin de yardımıyla 10 okulumuzu yaptırarak Milli Eğitime devrettik.

Bugün de Avsallar 100. Yıl Ortaokulu ve Anaokulu’nun açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu okulumuzu inşa ederek Halıcı Orhan İlk ve Ortaokulu’nda okuyan öğrencilerimizi ikili eğitimden kurtardık. Onların daha iyi şartlarda eğitim almasına vesile olduk. Bizim için en büyük hizmet, en büyük gurur budur.” dedi.



BAŞKAN YÜCEL: “VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRDİK”



Başkan Yücel bölge halkıma da destekleri için teşekkür ederek, “Avsallar mahallemize kültür merkezi talebinizde bulunulmuştu. Bir halk toplantısında önce okul mu yapalım yoksa kültür merkezi mi dedim. Bütün herkes ilk önce okul ilk önce eğitim dedi. Onun için bu Alanya’mıza ve şehrimize ne kadar hizmet etsek azdır. Hepsine teşekkür ediyorum. Biz de onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik.” diye konuştu.



“ALANYA’DA İKİLİ EĞİTİM KALMAYACAK”



Milenyum çağında sabahın 7’sinde o çocuklarımız karanlıkta okula gidiyorsa bu bizim ayıbımızdır diyen Başkan Yücel sözlerini, “9 ikili eğitim veren okulumuz vardı 7 tanesini yaptık, kalan birisini biz üstlendik birisini de devletimiz üstlendi. İnşallah bu yıl sonunda Alanya’da ikili eğitim kalmayacak.” diye sonlandırdı.



ÇAVUŞOĞLU: “ADEM BAŞKAN TEKRAR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİĞİNDE EĞİTİME DESTEĞİ DEVAM EDECEK”



Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasında, “Bugün çok anlamlı bir açılış töreninde sizlerle olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Alanya’mızın çok ünvanı var Selçuklu başkenti, turizm başkenti, tarım başkenti, spor başkenti gibi ama Alanya aynı zamanda hayırsever başkentidir. Alanya’da okullarımızın yüzde 60’ı hayırseverler tarafından yapılmıştır. Allah onlardan razı olsun bu okul da Alanya Belediyemiz tarafından Adem Başkan’ın gayretleri ile yapıldı. Verdiği sözü de yerine getirdi. Kıymetli başkanımıza bir Avsallarlı bir Alanyalı olarak teşekkür ediyoruz. Konaklı’da bir okulun temelini atacağız ve Alanya’da ikili eğitim dönemine son vereceğiz. İnşallah Alanya’da eğitim kalitesini daha da arttıracağız. Ben inanıyorum ki Alanya halkının teveccühü ile tekrar belediye başkanı seçildiğinizde o okulun inşaatı da tamamlanacak ve eğitime destek vermeye devam edeceksiniz. Alanya eğitim konusunda şanslı çünkü Alanya’da her türlü okul var. İki tane üniversitemiz var. İnşallah bu okullarda çocuklarımız en kaliteli eğitimi alacak. Ben başta Adem Murat Yücel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi