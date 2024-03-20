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Kaçakçılığa 14 gözaltı

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Çalışma kapsamında Muratpaşa, Kepez, Manavgat, Serik ve Alanya'da operasyonlar düzenlendi

Kaçakçılığa 14 gözaltı mask
Kaçakçılığa 14 gözaltı
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CUMHURİYET Başsavcılığı'nın talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Muratpaşa, Kepez, Manavgat, Serik ve Alanya'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 515 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 8 bin 140 puro, sahte bandroller, elektronik sigaralar, güneş gözlükleri, kaçak tütün, 5 kaçak cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve 8 bin 245 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. (AA)

Kaçakçılığa 14 gözaltı

Kaynak: AA
# çalışma, Alanya, Şüpheli, Serik

20 Mar 2024 - 01:05 - Asayiş

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Kaçakçılığa 14 gözaltı mask
Kaçakçılığa 14 gözaltı
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