19 Mar 2024 - 23:36- Spor G:

Son dakika! Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

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Bir süredir tedavi gören 44 yaşındaki eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti.

Son dakika! Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti mask
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Ülkemizde Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli takımlarda forma giyen ve uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti. Martin, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle 10 Mart'ta da entübe edilmişti.

ERSEN MARTİN'İN KARİYERİ

23 Mayıs 1979'da Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin, futbola Nürnberg altyapısında başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yükselen Ersen, 1999 yazında Beşiktaş'a transfer olan Martin 2000-01 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık geçirdi. Bir sonraki sezonda ise Göztepe'ye transfer olan Martin, 2002 yazında Denizlispor'a gitti ve burada 3 sezon geçirdi. Ardından ise Ankaraspor'a transfer oldu. 

2006 yazında ise Trabzonspor'a imza atan Martin bir sonraki sezon ise Recreativo Huelva'ya transfer oldu. İspanya'da iki sezon geçiren Ersen Martin, Sivasspor formasıyla ülkemize geri döndü. Daha sonra Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nde oynayan Ersen, 2013 yılında Eyüpspor forması giyerken kariyerini noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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19 Mar 2024 - 23:36 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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