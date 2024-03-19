Feci kaza! Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet ağaca çarptı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonetin yol kenarındaki ağaçlara çaptığı kazada, 3 personel yaralandı.
Kaza, saat 17.10 sıralarında Muğla-Fethiye karayolunda meydana geldi. Hüseyin D. yönetimindeki 48 AES 545 plakalı Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Hüseyin D. ile kamyonette bulunan 2 personel yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.