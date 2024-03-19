19 Mar 2024 - 23:21- Gündem G:

Feci kaza! Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet ağaca çarptı

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Muğla'da Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Feci kaza! Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet ağaca çarptı mask
Feci kaza! Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet ağaca çarptı
Feci kaza! Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet ağaca çarptı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonetin yol kenarındaki ağaçlara çaptığı kazada, 3 personel yaralandı.

Kaza, saat 17.10 sıralarında Muğla-Fethiye karayolunda meydana geldi. Hüseyin D. yönetimindeki 48 AES 545 plakalı Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Hüseyin D. ile kamyonette bulunan 2 personel yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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19 Mar 2024 - 23:21 DHA Muğla- Gündem

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