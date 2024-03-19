- Teknoloji

Facebook ve Instagram için yeni karar! Ücretler düşüyor

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Meta şirketi Avrupa'da Facebook ve Instagram için reklamsız abonelik ücretlerini indireceğini duyurdu.

Facebook ve Instagram için yeni karar! Ücretler düşüyor mask
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Meta’nın avukatı Timothy Lamb, Avrupa Komisyonu'nda bir çalıştayda yaptığı açıklamada, Meta’nın kullanıcıların kişisel verilerini nasıl kullandığına ilişkin Avrupa Birliği’nin (AB) soruşturmasını sona erdirmek amacıyla reklamsız abonelik modelinin fiyatını düşüreceğini belirtti.

4 EURO İNDİRİM

Meta’nın Facebook ve Instagram için aylık reklamsız abonelik ücretini tek bir hesap için aylık 9,99 eurodan 5,99 euroya indirmeyi teklif ettiğini bildiren Lamb, her ek hesap için ise 4 euro ücret alınacağını söyledi. Meta, reklamsız abonelik modeli ve verilerin kullanımına ilişkin Avrupalı düzenleyicilerinin soruşturması karşı karşıya bulunurken, Lamb, Meta'nın söz konusu teklifinin süreci hızlandırmak ve düzenleyicileri yatıştırmak için yapıldığını kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir

19 Mar 2024 - 23:02 - Teknoloji

Mahreç  Haber Merkezi

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