Facebook ve Instagram için yeni karar! Ücretler düşüyor

Meta’nın avukatı Timothy Lamb, Avrupa Komisyonu'nda bir çalıştayda yaptığı açıklamada, Meta’nın kullanıcıların kişisel verilerini nasıl kullandığına ilişkin Avrupa Birliği’nin (AB) soruşturmasını sona erdirmek amacıyla reklamsız abonelik modelinin fiyatını düşüreceğini belirtti.
4 EURO İNDİRİM
Meta’nın Facebook ve Instagram için aylık reklamsız abonelik ücretini tek bir hesap için aylık 9,99 eurodan 5,99 euroya indirmeyi teklif ettiğini bildiren Lamb, her ek hesap için ise 4 euro ücret alınacağını söyledi. Meta, reklamsız abonelik modeli ve verilerin kullanımına ilişkin Avrupalı düzenleyicilerinin soruşturması karşı karşıya bulunurken, Lamb, Meta'nın söz konusu teklifinin süreci hızlandırmak ve düzenleyicileri yatıştırmak için yapıldığını kaydetti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.