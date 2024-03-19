Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyum canına kıydı

Özlem Tayyar Öz çiftinin mal varlığına el konulmuş, şirketlerine kayyum atanmıştı. Atanan kayyumlardan biri de Bünyamin Ergün'dü. Show Tv'nin haberine göre Ergün arkasında not bırakarak hayatına son verdi. Ailesiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen Ergün'ün son zamanlarda bunalıma girdiği iddia edildi.

9. KATTAN AŞAĞIYA ATLADI

İstanbul Başakşehir'deki evinde "Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım' notunu bırakarak binanın 9. katından kendini apartman boşluğuna bıraktı.

Kaynak: SHOW TV