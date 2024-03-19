19 Mar 2024 - 22:43- Magazin G:

Survivor Pınar'la Sema arasında tartışma devam ediyor!

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Survivor All Star'dan diskalifiye edilen Sema Aydemir, Pınar'ın elenmesinin ardından halay çekmişti. Survivor Pınar ise sosyal medya üzerinden Sema'ya göndermede bulundu.

Survivor Pınar'la Sema arasında tartışma devam ediyor! mask
Survivor Pınar'la Sema arasında tartışma devam ediyor!
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Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde Pınar ve Sema arasında yaşanan fiziki temaslı kavga gündem olmuştu.

Yarışmada tekmeler, yumruklar havada uçuşmuştu. Pınar ve Sema birbirine girmişti. Yaşanan olaylardan sonra Sema Aydemir diskalifiye edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Aysu'ya 5-3 yenilerek Survivor'a veda etmişti. Pınar'ın elendiğini gören Sema da halay çektiği bir video yayınlamıştı. Sema'nın halay performansı çok uzun bir süre konuşulmuştu.

SEMA'NIN DANSINA GÖNDERME OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Instagram hesabından paylaşım yapan Pınar Saka'nın Sema'nın dansına gönderme yaptığı iddia edildi.

Saka, yaptığı paylaşıma "Süper gücü, uçabilmek! Süper gücü, yılan dans ettirebilmek" notunu düştü.

Sosyal medyada paylaşıma yorum yağdı. Saka'nın paylaşımına "Gönderme mi yaptı?", Bence Sema'nın halay performansına göndermeydi" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: MYNET

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19 Mar 2024 - 22:43 - Magazin

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