Feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Fevzi Çakmak Mahallesi Bir Eylül Sanayi Sitesi Yedinci Site Sokak'ta ilerleyen U.A.Y. (16) yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Ö.F.Ç. (26) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı