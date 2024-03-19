19 Mar 2024 - 22:43- Asayiş G:

Feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı

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Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

3 ayrı trafik kazası: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı mask
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Fevzi Çakmak Mahallesi Bir Eylül Sanayi Sitesi Yedinci Site Sokak'ta ilerleyen U.A.Y. (16) yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Ö.F.Ç. (26) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ayrıca motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
# Bir, Gelen

19 Mar 2024 - 22:43 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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