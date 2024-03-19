Yine koca dehşeti! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi'nde yaşayan H.T. (58) ile eşi İpek T. (64), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T. mutfaktan aldığı bıçakla karısını bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, İpek T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KARISININ PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ





Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan H.T'nin, ilk ifadesinde eşinin psikolojik sorunları olduğunu, tartışma esnasında karısının kendisine saldırdığını ve olayın bu şekilde gerçekleştiğini iddia ettiği öğrenildi.





Kaynak: Anadolu Ajansı