19 Mar 2024 - 22:01- Magazin G:

Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor!

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş, tedavi altına alınmıştı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Settar Tanrıöğen'in iyileşmesi halinde dizeye geri dönüp dönmeyeceği hakkında açıklama yaptı.

Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor! mask
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Show TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde oynadığı 'Abdullah' karakteriyle büyük beğeni toplayan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası 3 kez ameliyat olmuştu.

64 yaşındaki oyuncudan sevindiren haber geldi. Uzun süredir hastanede tedavi gören Settar Tanrıöğen, taburcu olarak evde tedaviye başladı.

SETTAR TANRIÖĞEN KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNE GERİ DÖNECEK Mİ?

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, ünlü oyuncunun bir süre daha evinde tedavi göreceğini söyledi. 3 ay sonra çalışma hayatına dönebileceği umut edilen, yakın döneme ilişkin hafıza sorunlarının tamamen kalkacağı öğrenilen Settar Tanrıöğen'in yeni yapımlarda rol alabileceği dile getirildi.

Öte yandan deneyimli oyuncunun, 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki 'Abdullah' rolüne geri dönmeyeceği kesinleşti.

Kaynak: KARAR
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19 Mar 2024 - 22:01 - Magazin

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