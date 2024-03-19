Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'den Ali Koç'a yanıt: Esasında şikeden dolayı 1. Lig'de oynayacaklardı

Trabzonspor’un eski başkanları Sadri Şener, olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçı hakkında Kuzey Ekspres'e değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Ligden çekiliriz" şeklinde yaptığı açıklamayı değerlendiren Şener, "Esasında şike sürecinde şikeden dolayı oynayacaklardı, o zaman şimdi oynasınlar" dedi.

"YANLIŞ HAKEM ATANDI"

Sadri Şener, Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşananların hiç olmaması gereken olaylar olduğunu belirterek, "Kim suçlu, kim değil benim karar vermem mümkün değil. Bence maça yanlış hakem atandı. Halil Umut Meler, Türkiye’nin en iyi hakemlerinden bir olmasına rağmen geçirdiği bir travma var. Öyle bir hakemi böyle bir maça vermek yanlış. Adam psikolojik olarak ne Trabzon ne de Fener’in faullerini kolay çalacak bir durumda değildi. Başka bir hakem verilmeliydi. En büyük yanlış buydu" dedi.

Maç sonunda yaşanan arbedeyle ilgili konuşan Şener, "Bizim seyircilerin sahaya atlaması ne kadar yanlışsa, Fenerbahçeli futbolcuların boksör gibi ortalıkta dolaşmaları da bir yanlış. Bu yıllardır gelen bir olay Fenerbahçe maçlarında. Üzücü bir durum bir daha olmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ 1. LİG'DE OYNASINLAR"

Fenerbahçe ve yaşanan olaylarla ile ilgili açıklamalarına devam eden Sadri Şener, "Karşılıklı restleşmenin, birbirini sevmemenin saymamanın baş nedenlerinden biri bence, Fenerbahçe’nin sanki bu ligin sahibi gibi, onlarsız hiç birşey olmaz gibi davranması, insanlara yukarıdan bakış biçimleri, küçük görmeleri bu sonuçları yaratıyor. Trabzon’u küçük göremiyorsun olmuyor tabii ama Pendik’i görüyor, gidiyor futbolcu hareketler yapıyor. Bu Fenerbahçe’nin ruhunda olan bir şey, düzeltilebilir mi, düzeltilemez mi, onu bilmiyorum. Ama şu da var, bizim Trabzon da bu konularda hiçbir zaman ezilmez o da doğru" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, "1. Lig’de oynarız, ligden çekiliriz" söylemlerini değerlendiren Sadri Şener, "Esasında şike sürecinde şikeden dolayı oynayacaklardı, o zaman şimdi oynasınlar. Büyük bir camia bunu kabul etmek lazım, ama bunu yarın Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da yaparsa o zaman ne olur. Bunu akılcı bir şekilde masaya oturup konuşmak lazım" dedi.

"ARTİSTLİK RUHLARINDA VAR"

Fenerbahçeli futbolcular için konuşan Sadri Şener, "Bazı futbolcularına biraz saygı terbiye vermeleri lazım. İsmail Kartal’a da bir şey attılar koluna geldi, kafasına buz koydular. Yıllar önce yine Trabzon’da oynanan Fenerbahçe maçında Otto Baric kendini yere atmıştı, demek ki artistlik ruhlarında var" yorumunu yaptı.

Şener sosyal medyada sıkça kullanılan, "Fenerbahçe ile Trabzonspor ilelebet düşman kalacaktır" şeklinde kendisine ait olduğu iddia edilen sözü yalanladı ve, "Ben böyle bir şey söylemedim. Dost olmak, rakip olmak ama kardeş olmamak. Fenerbahçe Türkiye’nin büyük camialarından birisi. Başında dünyanın en zengin 100 insanından biri var. Bunlar Fenerbahçe’ye tabi gaz getiriyor. Futbolcusu da antrenörü de yöneticisi de bundan havaya giriyor. Sahanın ortasında seviniyorsun, git odanda ne yapıyorsan yap" dedi.

"SİVRİ DEMEÇ VERİYOR"

Yaşananların ileride düzelmesini istediğini kaydeden Sadri Şener, "Ali Koç da sivri demeç veriyor. Sonunda Koç tabi verebiliyor. Matematiğe baktığında kimse aleyhinde yazamıyor. Böyle bir güçleri var. Bizim de genç başkanımız iyi niyetli, inşallah hukuki yönden de başarılı çıkarlar" İfadelerini kullandı.

Şener son olarak Abdullah Avcı ile ilgili yaşadığı bir ayrıntıyı anlatarak sözlerini tamamladı;

"Abdullah Avcı verdiği demeçlerde sakin, futbola yönelik konuşuyor o yüzden beğeniyorum. Abdullah Hocanın yüzüne de biraz esprili biraz ciddi olarak söyledim, "Denswil geriye pas veriyor ona sinir oluyorum, onu düzeltemez misin hocam", sonra ciddisini anlattım. 80. dakikadan sonra mağlupsan ya da berabereysen geri pas vermeyi yasakla. Ben yüksek mühendisim biz matematik 2 okuduk ihtimaller hesabı diye bir ders var. Top bizim kale önünde mi yoksa karşı kale önünde mi daha çok gol yeme ihtimali var. Top bizde kalsın taktiği 80. dakikaya kadar doğru." dedi.

Kaynak: Cumhuriyet