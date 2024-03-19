Sabah başlayan yağmur akşam yerini kara bıraktı

Van'da sabah saatleri itibariyle başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, lapa lapa yağan kar, kısa sürede her yeri beyaz örtüyle kapladı. Martta lapa lapa yağan karın altında gezintiye çıkan vatandaşlar, kış mevsiminde bölgenin güzelliğinin kar yağışı ile olduğunu söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki yollarda trafiğin aksamaması için kar temizliği yaptı. (DHA)
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.