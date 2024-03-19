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Sabah başlayan yağmur akşam yerini kara bıraktı

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Van'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Mart ayında lapa lapa yağan kar, kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.

Sabah başlayan yağmur akşam yerini kara bıraktı mask
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Van'da sabah saatleri itibariyle başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, lapa lapa yağan kar, kısa sürede her yeri beyaz örtüyle kapladı. Martta lapa lapa yağan karın altında gezintiye çıkan vatandaşlar, kış mevsiminde bölgenin güzelliğinin kar yağışı ile olduğunu söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki yollarda trafiğin aksamaması için kar temizliği yaptı. (DHA)

Kaynak: DHA
# Yüksek, yağmur

19 Mar 2024 - 21:56 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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