- Ekonomi

Emeklilik sisteminde sil baştan. Artık yaşa göre maaş verilecek

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Emeklilik sisteminde önemli bir değişikliğe gidilecek. İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikler kapsamında taban aylıkta emeklilik yaşı esas alınacak.Kök aylıklarda yapılacak düzenlemeyle emekli aylıkları arasındaki makas farkı ortadan kalkacak.

Emeklilik sisteminde sil baştan. Artık yaşa göre maaş verilecek mask
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İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikler doğrultusunda emeklilik hakkı ve yaşı da yeniden tanımlanacak. Emekli aylıkları arasındaki makasın kapanması için de adım atılması bekleniyor. Bu kapsamda, taban aylıkta emeklilik yaşı esas alınacak.  Söz konusu düzenleme eğer uzlaşıya varılırsa çalışma hayatını tekrar kurgulaması öngörülen yeni İş Kanunu’na eklenecek. Bu kapsamda emeklilik hakkı ve yaşı gibi olguların da silbaştan tanımlanabileceği ifade edildi.

 YAŞA GÖRE AYLIK BAĞLANACAK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; emeklilere, sigorta primi ve sigorta gün sayısından bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre standart taban aylık bağlanması sağlanmasını amaçlayan seçenek de masada. Bu seçeneğin benimsenmesi halinde, emeklilik için gereken sigorta gün sayısı ve pirim ödemelerinden bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre en düşük emekli maaşı tabanı belirlenecek.

TABAN AYLIK 10 BİN LİRA

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emeklilerin taban aylıklarını 10 bin liraya yükseltmek için de düğmeye bastı. Yeni düzenleme ile en düşük emekli kök aylığı 10 bin liraya çıkmış olacak. Düzenlemenin haziran öncesi hayata geçirilmesi öngörülüyor. Böylece temmuzda enflasyon farkı alacak olan emeklilerin arasında makas farkı ortadan kalacak. 

Kaynak: YENİ ŞAFAK

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19 Mar 2024 - 21:38 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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