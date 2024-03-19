19 Mar 2024 - 21:23- Ekonomi G:

Bitcoin'de sert düşüş!

ABONE OL Google News Sayfamız

Geçtiğimiz hafta rekor kıran Bitcoin, sert düşüşle devam ediyor.

Bitcoin'de sert düşüş! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, geçen hafta 73 bin 750 dolarla rekor kırmıştı. Rekorun ardından Bitcoin kar satışlarının etkisiyle 63 bin dolara düştü.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 8,5 azalarak 2 trilyon 370 milyar dolara geriledi. Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, uzun süredir beklenen düzeltmenin devam etmesi nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Öte yandan analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik süren belirsizliklerin de kripto para piyasasını olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor.

Piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 8,7 değer kaybederek 3 bin 285 dolar seviyesine geriledi. Ethereum, 2021'de 4 bin 800 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Kaynak: AA

# BİTCOİN, düşüş, yüzde, Son, ifade, Yer

19 Mar 2024 - 21:23 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ekonomik kriz üniversiteleri vurdu! Büyük kopuşlar başladı... mask
Ekonomik kriz üniversiteleri vurdu! Büyük kopuşlar başladı...
Yeni vergiler geliyor! KDV ve ÖTV'ye de zam geliyor... mask
Yeni vergiler geliyor! KDV ve ÖTV'ye de zam geliyor...
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta bir zam daha geliyor... mask
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta bir zam daha geliyor...
Gazeteci isimden emeklileri rahatlatacak haber: En az o seviyede olacak... mask
Gazeteci isimden emeklileri rahatlatacak haber: En az o seviyede olacak...
Uzman isim borsadaki büyük darbeyi işaret ederek "Bu hafta kıyamet kopacak" dedi! Yatırımcılar telaşa kapıldı... mask
Uzman isim borsadaki büyük darbeyi işaret ederek "Bu hafta kıyamet kopacak" dedi! Yatırımcılar telaşa kapıldı...
O otomobil devi adeta para saçacak: O tarihe dikkat... mask
O otomobil devi adeta para saçacak: O tarihe dikkat...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber