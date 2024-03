Böcek'ten DİM TV Seçim Özel'de çarpıcı açıklamalar: 22 yıldır Alanya halkını kandırıyorlar

Bu akşam DİM TV ekranlarında yayınlanan Seçim Özel programında Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, gazeteciler Ferit Kesen ve Gülser Yiğit'in sorularını yanıtlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önemli açıklamalar yaptı. İşte Böcek'in açıklamalarından satır başları:

KOVİD SÜRECİ

"Dün dünde kaldı, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Bunlar zaman zaman olur. Ben 2018’de bir tweet atmıştım; 'Kötü zamanların iyi tarafları da vardır. İnsanları tanırsınız, özellikle yanında sandıklarınızı' demiştim. Bu süreçte partimi bağlayan çok bir şey yok. Bunları geçtik. Ben önce Allah’ıma sonra sağlık çalışanlarına ve sevgili Alanyalılar'a teşekkür ediyorum. Hepimiz yakınlarımızı kaybettik. Kitap bile yazdım bununla ilgili.

KAÇINCI ADAYLIK OLACAK

20 yıl Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptım. 5 yıl da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Üst üste dört dönem belediye başkanlığı seçimlerini kazanarak bir ilke imza attım. Büyükşehir Belediyesi de bir geldi, bir gitti. Sayın Genel Başkanım Özgür Özel, 'Bu sefer gitmeyecek' dedi. O yüzden bu dönem bir rekor daha kıracağız.

ADAYLIK SPEKÜLASYONLARI

Siyasette böyle şeyler olabilir. Herkesin gönlünde bir şey yatar. O yüzden oraları geçtik. Evet biraz geç açıklandı sadece. Son günlerde Alanya’ya geliş-gidişi sormuş bazı aday olan arkadaşlar. Onların bilmediği bir şey var, Alanya’da temeller atılırken ben buradaydım. Onlar daha siyasette yokken ben buradaydım. Önce yat limanının temelini attık, sonra da açılışını yaptık. Dim Barajı’na eski Enerji Bakanı Sayın Cumhur Ersümer ile geldik. O günlerden geldim ben. Alanya bize çok uzak değil. Bazı konuşmacı arkadaşları izledim, biraz da kırıldım.

HALK ET VE HALK SÜT

Dünyada kovid süreci yaşandı, ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını Manavgat’ta yaşandı. Sonrasında sel afetleri oldu. 11 ilimizi vuran deprem oldu. Resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Bununla ilgili Alanyalı iş insanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Biz o süreçte 8 bin gönüllü ile Alanyalılar'ın yardımlarını götürdük. Oralarda fırınlar açtık, oralarda çadır kentler kurduk. Bir buçuk ay sonra Hatay’dan Gaziantep’e görev verdiler. Aşevlerimizi oralara götürdük. Az önce Alanya’ya gelirken afişlerde gördüm; ' Sosyal yardımlar altın çağı yaşayacak' gibi sloganlar vardı. Arkadaşlar biz dinimize göre sağ elimizle verdiğimizi sol elimize göstermedik. Biz 30 bine yakın çocuğumuza ayda 8 litre süt veriyoruz. Alanya’da 4 bin 774 çocuğumuza verilmiş. Bunların bir tanesi bile CHP’li mi? AK Partili mi? Ülkücü mü? Kim? İnancı ne? Biz bunları bilmeyiz. Biz hayrını uçurmamaya çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde hepsi var bizde. Halk Et’i Alanya’ya getirdik. Zaten ben belediye başkanı olmadan önce şunu söylemiştim; 'Önce bizi aday edenlere teşekkür ederim. Sonra bize oy verenlere teşekkür ederim.' Daha sonra da oy veren, vermeyen herkesin emrinde olacağımızı söyledim. Bu 5 yıllık sürecimizde de hiç kimseyi ötekileştirmeden ilk ziyaretimizi Alanya’ya gerçekleştirdik. Hatta Alanya halkına sevgimden, saygımdan alınan cadde ve sokakları bile geriye verdim. 102 mahallenin muhtarı, sivil toplum örgütleri ve basın toplantılarıyla birlikte başladık. Hiçbir zaman buranın belediye başkanı MHP’den demedik. Hangi partinin belediye başkanı olduğu bizim için hiç önemli değil. Alanya’da hangi mahalleden kaç oy aldığımı bilmiyorum. Ben insanların oyuna göre, bana desteğine göre çalışmıyorum. Ben Gazipaşa’dan Kaş'a kadar çalışıyorum. Atalarımız da 'Şüphesiz dünyanın en güzel yeri Antalya' demiş. Bunlardan bir tanesi de Alanya. Burada sosyal yardımlarımızı daha da artıracağız. Çıkmışlar 5 bin TL kira vereceğiz yazıyorlar. Devletin Cumhurbaşkanı sizin genel başkanınız aynı zamanda. Cumhurbaşkanı kira yardımı veremiyor vatandaşlara. Milleti kuru soğana muhtaç etmişsiniz, şimdi gelmiş yardım yapacağız diyorsunuz. Bunlar doğru şeyler değil. Alanya aşevinde 652 vatandaşımıza günlük yemek çıkarıyoruz. Zaten şu anda yoksulluğu getirenler belli. 2023 yılında Alanya Hasta Yakınları Konuk Evi’mizde bin 279 kişiyi misafir etmişiz. Bunların hepsi birer sosyal projedir. Mesela ben hak eden öğrenciye, 4 bin 14 öğrenciye 8 bin TL burs veriyoruz. Alanya’da da 657 öğrenciye burs veriyoruz. Ben buralara gelip bunları hiç anlatmadım. Ben şunu yaptım, bunu yaptım, hiç demedim. Burada mezarlıklarımız var. Biz muhtarlarımız vasıtasıyla hepsini yapıyoruz. Biz bunları söylemiyoruz, bunlar benim görevim. CHP’li belediyeler çalışıyor, çalmadan, çaldırmadan işini yapıyor. Biz kovid döneminde 11 büyükşehir belediye başkanı olarak çalıştık. Hangi AK Parti ya da başka bir partinin belediyesinde duydunuz 'Askıda Fatura'yı. Ben duymadım. Biz bunun dışında daha neler yaptık? Mehmet Ali Dim kardeşim benim faturamı ödediyse ben bilmiyorum onun kim olduğunu. Biz hayrını uçurmadan bütün yardımları yaptık. Türkiye’de örnek olduk. Bu yardımlarımız çok daha fazlasıyla devam edecek. Bu 657 öğrenci, Alanyalı hemşehrilerimin il dışında okuyan çocuklarına 8 bin TL burs veriyoruz. Ben bunları bile söylemek istemezdim. Çünkü biz camiye gideriz, fotoğraf çektirmeye gitmeyiz. 4'üncü camiyi bitiriyorum. Kimsenin inancıyla işimiz olmadı. Biz herkese şunu dedik; 'Kendini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul edenlerin, ezanımıza, al bayrağımıza, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan, Atatürk’ün yolunda giden herkesin belediye başkanıyız.' Bu yıl 16 milyon yabancı turist ziyaret etti Antalya’yı. 9-10 milyonu da yurdum insanı. Rusya’dan geliyorlar, siz Ukrayna ile toplantı yapmışsınız, Ukrayna’dan geliyorlar, siz Rusya ile toplantı yapmışsınız diyorlar. Onlara şunu dedim; burası barış kentidir. O yüzden bizim siyasi rakiplerle de hiçbir işimiz yok. Ben işimi yapıyorum. Doğru olanı yapmaya devam ediyorum. Birazdan rakamlar açıklayacağım, buna rağmen işimizi en iyisiyle yapmaya çalışıyoruz. Biz göreve geldiğimizde bütçesine göre en borçlu belediyeyi aldık, 6 milyar 108 milyon ve o zaman dolar 5,5 TL’idi. Hepiniz Expo’yu bilirsiniz, 6 ay sürdü Expo aşkımız. Expo’nun oraya gelen hafif raylı sistem için hepimiz sevindik, alkışladık. Beni Antalyalı ve Alanyalı hemşehrilerim seçti ve o 379 milyonu 6 ay içerisinde aldılar. 2019’da o günün parasıyla paramızı aldılar. Bugünün parasıyla 2 milyar TL aldılar. Yolcu garantisi verilmiş ama yolcusu yok, o yüzden cepten ödüyoruz. “Expo yapıyoruz, 100 ülke gelecek” dediler. Afrika ülkeleri falan geliyor. Gelenleri küçümsemek istemem ama öyle. Antalya’da hala çıplak ayakla gezen çocuklar var. İnsanların zor günlerinde siz hangi altın çağdan bahsediyorsunuz?

ÜRETİCİLER VE HAL ESNAFI

Ben cam seralardan çıkıp gelmiş bir insanım. Biz 2019’da seçime giderken halleri kapatmaya çalıştılar. Antalya’da bizim 21 halimiz var, bin 927 tüccar ve komisyoncumuz var. Ben göreve geldiğimde işlem hacmimiz 2. sıradaydı, şu an 1. sırada. Türkiye’de 757 ziraat odası vardır, 11 tanesi Antalya’da. Türkiye’de ilk sıralarda destek veren bir başkanımdır. Çünkü bir çiftçi çocuğu olarak bunların hepsini biliyorum. Ben geldiğimde mazot 6 liraydı, şimdi 46 lira. Bu zamana kadar 250 milyon TL para yardımı yaptık. Buradaki hal küçük yapılmış, haklılıkları var. Ben de sonra defaatle söyledim. Ticaret Odası ve komisyon dernekleriyle görüşme yaptım. Acelem yok, komisyoncularımızı hemen yerlerinden mağdur edecek değilim ama bununla ilgili gerçekten ince eleyip sık dokuyacağım. Kimse benim Alanyalı hemşehrilerimle oy devşireceğimi sanmasın. Söz Muhittin Böcek sözü, hiçbir komisyoncumuzu mağdur etmeyeceğim. Çiftçilerimizin enerjilerinin yüzde 85’ini ödüyoruz. GES’lerimiz var bizim. 10 tane bitirdik, 4 tane daha bitiriyoruz şimdi. Yani 145 bin konuta eş değer enerji üretiyoruz. Çiftçimize elimizden geldiğince yardım edeceğiz. 5 yıllık süreçte başımıza gelmeyen kalmadı. Bir yandan ekonomik krizler, bir yandan Antalyalı’nın hakkı olan 2 milyar TL var. Biz tasarrufa giderek borçlarımızı ödedik. Biz şimdi 59 milyon 850 bin Euro kredi aldık. Paris’te 6 ay önce imzaladım. Bir de biliyorsunuz Türkiye’de 30 belediye içerisinde en yüksek zam veren kişiyim. Sonra dediler; “Kurum ve kuruluşlara borcunuz var mı?”; ona da yok dedim. 6 ay sonra imzaya gelin dediler, gittik. Orada mesela şehircilik vergisi var. Nereye gidiyor bu para diye sordum. Yerel yönetime gittiğini söylediler. Bizde nerede? Bizim 2 milyon 696 bin 249 nüfusumuz var. Biz ona göre para alıyoruz ve 25-26 milyona ev sahipliği yapıyoruz. Biz krediyi devlet destekli değil belediye olarak çektik. Yani sadece Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçmesi yeterli. Geldik, Ak Parti grubu reddetti. Dedim ki sizi cumhurbaşkanına şikayet edeceğim. Gereken bütün yatırımları yapacağız. Hollanda Konya’dan küçük ama tarımda sübvanse ediyorlar. Bizde tarıma destek yok. Çağdan bahsedenler ne çağı yaşadığımızı düşünsün. Tarımı, üretimi bitirdiler. Burada limon 5 liraysa İstanbul’da 50 TL. Elektrik parası, mazot, bunların hepsi sebep.

ALANYA'DA ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Adem Murat Yücel arkadaşım yanlış anlamasın, o inşaatlardan iyi anlar. Benim 20 yıllık belediye başkanlığım sürecinde çöp toplama dahil olmak üzere yağmur suyu işi dahil ilçe belediyesindedir. Biz bütün arıtmalarla ilgili hepsini, Alanya’da tamamını değiştirdik. Adem Başkan farkında değil sanırım. 200’e yakın imar planı getirdi meclise. Hiçbir zaman bu plan geçmemeli demedik, hepsi geçti. Ben şimdi ilçe belediye başkan adaylarına söylüyorum, eğer belediye başkanı seçilecekseniz, Alanya’nın Konaklı’sında, Kestel’inde ne olduğunu bilmeniz lazım. İlçe belediye başkanları Büyükşehir Belediye Meclisi doğal üyesidir. 108 meclis toplantısı yaptım, Adem Başkan 63 tanesine katılmadı. Nereden haberi olacak bu işlerden? Bütçeler geçerken bile zor gelirsen, Antalya’da ne olduğunu bilemezsin. Şimdi bir de büyükşehir belediye başkan adayı var, 108 meclis yaptım, 72’sine katılmadı. Alanya’nın Kestel’ini bilmez. Geçenlerde ulusal televizyonda bir konuşma yapıyor. Kırcami sorununu çözeceğim diyor. Onaylatan benim. Kırcami’yi ben çözeceğim deme şansı yok. Çözüldü ama haberi yok. Çünkü meclise gelmedi. Halkı kandıramazsınız. Bir de deprem master planı yapacağım demez mi. Arkadaşlar 1999 yılında İstanbul, 2002 yılında İzmir deprem master planı hazırlıyor. Ben de dedim deprem master planı hazırlıyorum. 22 Mayıs 2022’de önce siyasi parti başkanlarını çağırdım, sonra grup sözcülerini, sonra 19 ilçe belediye başkanları ve imar müdürlerini çağırdık. Bugüne kadar 7 defa yazı yazdım. Burada yapı stok envanterini çıkarmak lazım dedim. Bir tek göndermeyen Kepez Belediyesi oldu. Alanya bile gönderdi. Teşekkür ediyorum Adem Başkan'a. Biz dürüst ve namuslu olarak işimizi yapıyoruz. Meclise katılmamışsın, deprem master ile dosya göndermeyen tek kişisiniz, ben daha ne diyeyim. Geçenlerde ata sporundan bahsetmişler. Kepez’de güreşleri kapatan kişidir kendisi. Biz Korkuteli’nde, Serik’te, Kumluca’da yapıyoruz. Daha Kırkpınar’ın kapısından içeri girmemiştir. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz biliyorsunuz. Gökbel’deki güreşlere de her yıl gelirim. Sporu her zaman destekliyoruz.

İçme suyu yatırımlarında 354 kilometre içme suyu hattı döşedik Alanya’ya. Kanalizasyon yatırımlarında 39 kilometre döşedik, Demirtaş hariç. Ayrıca Manavgat-Alanya ile beraber 350 milyon TL bütün su tesisatlarının tamamını değiştiriyoruz, ihalesini yaptık. Bir de herkesin başkanı sözüme takmışlar. Nasıl herkesin başkanı oluyor gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız Antalya’da hastane açılışında bunu da söyledi. Demek ki herkesin başkanı olmamdan rahatsız olmuşlar. Şu anda 7'nci ilçeye doğalgazı getirdik. Sırayla bütün ilçelere doğalgazı getireceğiz. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, Antalya’mız ve Alanya’mız için çivi çakan herkesten Allah razı olsun.

3 bin 311 kilometre yer altına su hattı döşedik. Bu bir tarihtir. Geçenlerde ASAT Genel Müdürü bunlar eski veriler diye düzeltti hatta. 3 bin 500 diyebiliriz. 2 bin 656 kilometre dağlara taşlara asfalt yol yaptık. 50 milyon dolar bir kredi daha buldum. Onu da sıcak asfalt için kullanacağım. Bütün ilçe başkanlarına söylüyorum, muhtarlarımızın muhtar evlerini lütfen yapsınlar. Ben Konyaaltı’nda tüm muhtarlık evlerini yaptırdım. Ödüllü muhtarlık evleri yaptım ve hepsinin elektriğini, suyunu belediyeden ödüyorum.

Yol yatırımlarının 262 kilometresi burada. Alanya Entegre Katı Atık ve Bertaraf Tesisi’ni sağolsunlar bizden önce başlattılar. Şimdiye kadar da ödediğimiz güncel fiyat 700 milyonu geçti şu anda. Alanya’da 80 kilometre kanalizasyon yaptık. Adem Bey yaptık, parasını talep ettik dedi ama düzeltecektir herhalde. Nerede yaptı? Sosyal belediyecilikten bahsetmişken, göreve geldiğimizde 3 ay sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin elektriğini kesecek oldu. “Ne oldu?” dedim, daha yeni geldik, daha 3 ay oldu. Bıçak kemiğe dayandı dediler. ASAT’ın 2018 ağustos ayından beri elektrik borcu varmış, 78 milyon TL. Aylık 5 milyon 135 bin TL faiz ödüyorduk o zaman CLK’ya. Milletten, ağlattıkları emeklilerden falan haberleri yok. Emeklilerimizin sadakaya ihtiyacı yok. Bir milletin gelişmişliği emeklisine verdiği değerden belli olur. 490 bin emeklimiz var Antalya’da. Üreticinin derdi ile dertlenmeyenler, şimdi seçim sürecinde gelip altın çağından bahsediyor, pardon rantın çağından. 2023 yılında 4 sefer bandrol ödediniz. 1 Nisan’dan sonra göreceğiz. Siyaset uzun ince bir yoldur. Emeklinizi unuttuysanız, tarımı unuttuysanız bu iş olmaz. Şimdi AK Parti belediyeleri taviz veriyor. Emekliyi düşünüyor gibi yapıyorlar, akılları sıra oy devşirecekler ya. Sen Cumhurbaşkanından üstün müsün? Madem verecektiniz, bu zamana kadar neden vermedin? Mesela sosyal yardımlara bakıyorum, en fazla Kepez’de ihtiyaç var. Madem orada neden yaşatamadın altın çağı? Kepez’den büyükşehire bir sürü müracaat var. Biz Konyaaltı’na neler neler yaptık. Biz milletin parasını millete harcarız.

Ben buraya gelene kadar 71 trafik lambasından geçtim. 22 yıldır Alanya halkını kandırıyorlar. Nasıl gelip oy isteyebiliyorsunuz? Yok hızlı tren yapacaklar, yok otoban yapacaklar, ne olacak böyle? Her seçim öncesi otoban yapılıyor. Şimdi de araç geçişini garanti edeceklermiş, o yüzden başlayamıyorlarmış. 22 senedir çevre yolunu yapmadılar, ne altın çağından bahsediyorsun? Vatandaşın her türlü sorununu çözmek benim boynumun borcudur.

Alanya’da 232 bin su abonesi var. Ben 5 ton su 1 ekmek parası dedim. Yani 5 ton suyu geçmediğiniz sürece 1 ekmek parası ödüyorsunuz. Ekmek 10 TL oldu, su hala 8 TL. Kovid sürecinde 23 TL olan suyu küçük esnaf için 11 TL’ye düşürdük. Bizden sosyal yardım alan vatandaşların tamamına 10 ton su bedava. Mesela hayvancılıkla uğraşanlara bir bakın dedim ekibime, 4 ayrı ekip kurdurdum. 8 binin üzerinde hayvancılıkla uğraşan abonem var. 50 ton suyu onlara 50 TL yaptık. Engel tanımayan vatandaşlarımızın indirimini yüzde 10’dan yüzde 40’a çıkardık. Doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanında olduk. Öğrenciye 10 ton su ücretsiz. Geçen gün sahura gittik öğrencilerin evine. Espri yapmak için musluğu açtım, su parası ne kadar diye sordum. Başkanım çok geldi, 1 TL geldi diyerek güldüler. İktidar olmak bir şeyi değiştirmez. Antalyalı'nın parası Antalya’ya yeter. Turizm bakanı çok telaşlı şu anda. Birilerine kefil olduğu zaman seçimi kaybederse diye. 20 yıldır Belek’e atık su gelirimi veriyorum ve bitirdim orayı. Son kontroller yapılacaktı. Bizden habersiz dün gittiler kurdele kestiler. Turizmcilerin cebine göz diktiler. TGA diye bir ajans kurdular. Bu defa konaklama vergisi koydular ve cirodan alıyorlar. 2023 yılında 55 milyar dolar turizm geliri var Türkiye’de. 25 milyar doları Antalya’dan. Otobanlar yapılmadı, Expo’nun dahi parasını aldınız. Ben sadece pay istiyorum. Bunlar ilçe belediyelerine de verilebilir. Arkadaşlar mavi bayraktan bahsetmiş. Konyaaltı’nda temsilciliği bizdeydi. 200’dü geldiğimizde, 231’e çıkardık. Mavi bayraktan bahsediyorlar, arıtmayı unutuyorlar. Ben her yere yaptırdım. Sanki her şeyimizi biz bunlara borçluyuz. Turizm demek Turgut Özal demek. Herkesin bir emeği var. Sanki bir tek turizm yapan sayın bakan. Sen milletin cirosuna, cebine neden el atıyorsun? Türkiye’de daha denizlere termal kamera koyup kontrol eden yoktur. Her yere koyacağım şimdi, Alanya’ya da koyacağım. Hep birlikte turizme destek olmamız lazım. Hem milletin cebine el atacaksınız, hem de Antalya’ya, yerel yönetimlere pay vermeyeceksiniz. Bir yol bile yok. Siz yapın o zaman. Sizden öncekiler bakan değil miydi? Erkan Mumcu’lar ve diğer turizm bakanları bakan değil miydi?

ALANYASPOR TESİSLERİ NEDEN BİTMEDİ?

Tam seçim öncesi başlanmış bir yerdi. Siyaseten yapılmış bir işti. Ben Kırkpınar’da bir önceki spor bakanı ile görüştüm. Dedim ki isterseniz bakanlığa verelim. O da olabilir, bakalım dedi, geçti. Benim burada birkaç sefer aleyhime afiş açtılar. Maça neden gelmiyorsun falan yazıyor. Yazdıranları da biliyorum. Gençler bizim çocuklarımız. Ben konuştum, bütçemize göre yapacağım dedim. 5 yıldır benim Alanyaspor için otobüsüm ve şoförüm burada. Zaman zaman Erkan Demirci ve Hasan Ağabey aradı. Ben ucuz siyaset yapmam. Göreve geldiğimde öncelikli hedefleri belirledim. Bölgenin hafriyatı da yapıldı. O çalışmalar için 39 milyon TL para ödedim. Bugün o para 140 milyon TL’ye eş değerdir. Ben sporu siyasete alet ettirmem. İhale edilmiş orası Çavuşoğlu Hafriyat tarafından. Yeni dönemde o büyüklükte değil, biraz küçülterek yapacağız. Bu zamana kadar Alanya'da taraftarların maça ulaşımı için benden bir ring seferi isteyen olmadı. Şimdi istendi, yapacağız.

ALANYA İLE İLGİLİ NE GİBİ PROJELER OLACAK?

Kreş projemiz var. 5 bin TL kira yardımı yapacağız diyorlar ya. Sosyal projelerle insanların sorunlarını çözmek zorundasınız. Ben kentsel dönüşümle 5 bin daire teslim ettim. Yeni dönemde gerek çevre ile ilgili gerek altyapı ile ilgili projeleri 2’ye katlayacağız. Alanya için gereken her şeyi yapacağız. Siyasiler Alanya’yı il yapacağız diyor ya, ben Alanyalı hemşehrilerim ne olmak istiyorsa onu olsunlar diyorum.

KREŞLERDEN KAÇ TANESİNİ TAMAMLAYIP HİZMETE AÇTINIZ?

2 tanesinde kira sorunu çıktı. Onlarla birlikte 15 oldu. Şimdi 50’ye çıkaracağız.

ÜRETİCİLERE NE GİBİ DESTEKLERİNİZ OLDU?

Süt tankı mesela. Biz bu sütleri Toroslar’dan, hayvancılarımızdan alıyoruz. Su kullanımında indirimler yapıyoruz. Arı kovanı desteği mesela. Üzüm sıkma, nar sıkma, ineklerin bakımı, çam fıstığı yetiştirme, aklınıza ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’de birinci sıraya çıkacağız. Vatandaşları enerji parası da yıkıyor. Köylü miletin efendisidir. Tarımı bitirdiler, üreticinin işi çok zor. Biz halk ekmek için un bulamadık. Halk ekmeği Alanya’ya da getireceğim. Biz Antalya'da 4,5 liraya veriyoruz.

KATI ATIK BERTARAF TESİSİNE YATIRIM YAPILDI MI?

Ödemesini biz yaptık. Önceki dönem yapıldı ama devlette devamlılık vardır. Onlar 12 yılda 59 milyon euro ödedi, biz 133 milyon euro borç ödedik.

ANTALYA-ALANYA ARASI RAYLI SİSTEM OLABİLİR Mİ?

22 yıldır hep duyduk raylı sistem, otoban falan diye. Önce şu ihalesi yapılan otobanı bir görmemiz lazım. Görmeden yaparım dersem yanlış olur. Başkaları diyor ama ben onlara çok bakmıyorum. Adem Bey bana gelip, bir kere ulaşımla ilgili, toplu taşıma ile ilgili sıkıntı var demiş mi? Meclise gelmezseniz böyle olur. Ben ulaşım sektörüne hep destek oldum. Önümüzdeki dönemde ulaşım sorunlarının tamamını çözeceğiz. 10 gün sonra seçimlere gideceğiz. Ben biliyorum ki benim Alanyalı hemşehrilerim turizmi bitirenlere, tarımı unutanlara, 22 yıldır otoban yapacağım diye söz verenlere, mazotu 46 lira yapanlara, Atamızı ağzına bile alamayanlara, altın çağı değil rantın çağına geçit vermeyeceğini çok iyi biliyorum. İnsanlarımızın rahat içinde yaşayabileceği, analarımızın yüzünün güldüğü güzel bir Antalya için azimle, gururla 5 yıl daha diyorum. İşimiz gücümüz Alanya, işimiz gücümüz Antalya diyorum. Cumhuriyete, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkan, mavi gözlü deve inanan bütün herkesin oylarını talep ediyorum." (Gülser YİĞİT)