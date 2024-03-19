- Ekonomi

Bu tarihi sakın atlamayın! 31 Mart'a kadar dilekçe veren ikramiye verilecek

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31 Mart'a kadar emeklilik dilekçesini veren EYT'liler bayram ikramiyesi almaya hak kazanacak. Bayram ikramiyeleri 2 ila 5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

Bu tarihi sakın atlamayın! 31 Mart'a kadar dilekçe veren ikramiye verilecek mask
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Zamlı bayram ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar yararlanacak. Bayram ikramiyesi 2024 itibariyle yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarıldı.

SON GÜN 31 MART

Emeklilik dilekçesini 31 Mart'tan sonra verenler ise Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanamayacak. Ancak 31 Mayıs tarihine kadar dilekçesini verirse Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.  

İKRAMİYE KİME NE KADAR ÖDENECEK?


Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi maaşları aldıkları hisseleri oranında ödeniyor. Örneğin, yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1.500 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabiliyor. Bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3.000 lira ikramiye alacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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19 Mar 2024 - 20:54 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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