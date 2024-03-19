Futbolu bırakmıştı! İşte Gökhan Gönül'ün yeni adresi

Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla şampiyonluk kupasını kaldıran Gökhan Gönül, geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor'da kariyerini noktalamıştı.
Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takım Yardımcı Antrenörü oldu.
8 KUPASI VAR
Milli Takım formasını tam 66 maçta terleten Gökhan Gönül, 1 kez gol sevinci yaşarken 8'de gol pası verdi. Kariyerinde 3 Süper lig şampiyonluğu bulunan Gökhan Gönül, 2 Türkiye Kupası kazanırken 3 de Süper Kupa sevinci yaşadı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.