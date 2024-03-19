19 Mar 2024 - 21:00- Spor G:

Futbolu bırakmıştı! İşte Gökhan Gönül'ün yeni adresi

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Geçen yıl futbolu bırakan Gökhan Gönül'ün yeni görevi belli oldu.

Futbolu bırakmıştı! İşte Gökhan Gönül'ün yeni adresi mask
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Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla şampiyonluk kupasını kaldıran Gökhan Gönül, geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor'da kariyerini noktalamıştı.

Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takım Yardımcı Antrenörü oldu.

8 KUPASI VAR

Milli Takım formasını tam 66 maçta terleten Gökhan Gönül, 1 kez gol sevinci yaşarken 8'de gol pası verdi. Kariyerinde 3 Süper lig şampiyonluğu bulunan Gökhan Gönül, 2 Türkiye Kupası kazanırken 3 de Süper Kupa sevinci yaşadı.

Kaynak: MYNET
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19 Mar 2024 - 21:00 - Spor

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