- Asayiş

Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu

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Ankara'da seyir halinde olan otomobilin kaputundan tutunarak seyahat eden kişi, bu tehlikeli yolculuğu daha sonra sosyal medyada paylaştı.

Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu mask
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İsmi öğrenilemeyen bir kişi hareket halindeki otomobilin kaputundan tutunarak seyahat ederken, bu tehlikeli yolculuğunu kayıt altına aldı. Kendi hayatını tehlikeye sokan ve kara yolu üzerindeki diğer sürücüler için risk oluşturan kişi, bu yolculuğun görüntülerini sosyal medyada paylaştı. 

Kaynak: DHA
# kişi, Bir, Sosyal

19 Mar 2024 - 20:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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