19 Mar 2024 - 20:44- Gündem G:

SGK, 47 ilacı geri ödeme listesine aldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

SGK, 47 ilacı geri ödeme listesine aldı mask
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

3'Ü KANSER İLACI

Bakan Işıkhan, 47 ilacın 3'ünün kanser, 3'ünün multiple skleroz, 1'inin immunosupresan, 7'sinin antibiyotik, 6'sının kan ürünü ve 3'ünün diyabet ilacı olduğunu açıkladı. (DHA)

Kaynak: DHA
# Bir, Sosyal

19 Mar 2024 - 20:44 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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