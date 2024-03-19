SGK, 47 ilacı geri ödeme listesine aldı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

3'Ü KANSER İLACI

Bakan Işıkhan, 47 ilacın 3'ünün kanser, 3'ünün multiple skleroz, 1'inin immunosupresan, 7'sinin antibiyotik, 6'sının kan ürünü ve 3'ünün diyabet ilacı olduğunu açıkladı. (DHA)

Kaynak: DHA